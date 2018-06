Coincide llegada de federales con ataques a negocios

Los ataques a balazos a negocios y a personas dentro de establecimientos continúan en Ciudad Juárez, pese al reforzamiento de la seguridad de los tres niveles de gobierno.Entre las negociaciones afectadas se encuentran bares, tiendas de abarrotes, barberías, talleres mecánicos, puestos de comida rápida y desponchadoras.De acuerdo a publicaciones periodísticas, en menos de 3 meses existen al menos 20 casos.El último hecho sucedió el pasado lunes en el cruce de las calles Iztaccíhuatl y avenida Manuel J. Clouthier en un negocio de reparación de calzado. Pistoleros llegaron en un vehículo al lugar y sin mediar palabras, dispararon contra los cristales a corta distancia para después darse a la fuga.En el momento del atentado no se encontraban personas en el lugar, por lo que no hubo reporte de heridos ni muertos.Aunque este tipo de delitos iniciaron en febrero, comenzaron a ser más notorios en marzo. El día 19 de ese mes sucedió en un puesto de hamburguesas, localizado en Parajes del Sol, donde un hombre recibió un balazo en la cabeza y otro fue herido en la cabeza.Dos días después, el jueves, otro negocio de comida rápida, ubicado en las calles Daniel García y Oasis Revolución de comida rápida fue baleado durante la madrugada.Uno de los sucesos violentos de este tipo que más impactaron a la población, sucedió el pasado 10 de mayo. Se trató de la ejecución de un hombre frente a decenas de clientes, en en el corredor comercial de la avenida Rafael Velarde, a unos metros de la calle Javier Mina. El lugar era un puesto de aguas frescas.El 27 de mayo un cliente fue herido a balazos en una tienda de abarrotes, en el cruce de las calles Avena y Almendra Española, en El Granjero.Otro de los ataques ocurrió el 29 de mayo en la colonia Praderas del Sauzal, en una tienda de abarrotes. Una persona fue asesinada a balazos en su interior.Otra agresión similar se presentó el 4 de junio, en la colonia Altavista, en el cruce de las calles Dalias y Magnesio. Un hombre entró a la negociación y disparó contra otro dejándolo gravemente herido.De acuerdo a publicaciones periodísticas, en los últimos 3 meses existen al menos 20 casos en los que personas fueron heridas en interiores de pequeños negocios o que sus instalaciones han resultado afectadas a balazos, o han intentado incinerarlas, como ocurrió en mayo con dos centros nocturnos.El 13 de febrero la Policía Federal anunció el refuerzo en los operativos de seguridad en Ciudad Juárez, con siete divisiones de la corporación que buscan objetivos del crimen organizado y trabajan en conjunto con autoridades estadounidenses.“Venimos en diferentes vertientes, la parte visible que la ciudadanía ve que es a través de los patrullajes disuasivos y también aparte los filtros de revisión que es la parte que la comunidad tiene más contacto”, señaló Carlos Alberto Flores, comisario Policía Federal.Los patrullajes de la PF son visibles en las calles de Ciudad Juárez, pero no han podido disminuir la criminalidad.También la Fiscalía General del Estado ha informado desde marzo que ante los ataques entre grupos del crimen organizado, ha reforzado sus operativos para contener la ola de violencia.

