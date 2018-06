El priista y líder de colonias populares, César Tapia Cervantes, se adhirió a la campaña de Armando Cabada, por su reelección a la presidencia municipal.El candidato independiente lo presentó ayer en conferencia de prensa, presumiéndolo como un “luchador social” con una larga trayectoria de representación en colonias de bajos recursos.Tapia, que cuenta con una militancia de 23 años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que no renunciará a las filas de esa institución.El priista ha sido líder del Movimiento Territorial y aseguró ayer que el capital político que ofrece a la campaña de Cabada es el respaldo de mil familias que viven en más de 100 colonias de la periferia.Dijo que se va solo y no lo siguen sus hijos César y Laura, ambos militantes activos del tricolor; ésta última es regidora en la actual administración municipal.Subrayó que fue una decisión personal y señaló que en el PRI hubo agravios por falta de atención a la gente que representa, aunque sostuvo que seguirá siendo priista.“Creemos que el proyecto que encabeza Armando Cabada es muy importante para todo lo que vivimos todos los días en las colonias”, afirmó Tapida.Y dijo que cada quien tiene el derecho de disentir, a pregunta expresa sobre por qué no apoyar la candidatura de su partido a la alcaldía. “El mejor proyecto es el del independiente”, agregó.En la rueda de prensa, el independiente llamó a más priistas a sumarse a este proyecto político en el que apoya al candidato indenpendiente. Dijo que todos serán bienvenidos, sobre todo aquellos que tengan planes para realizar en la comunidad juarense.

