Autoridades eclesiásticas llaman a la comunidad religiosa a no conseguir documentos apócrifos para acreditar pláticas o sacramentos católicos. Lo anterior, luego de que un sacerdote de la localidad detectó y denunció, a través de sus redes sociales, la compra y venta de estas falsificaciones.La situación se da porque cuando una persona busca obtener un sacramento como es el bautizo, la primera comunión, la confirmación o el matrimonio, se pide que acudan a pláticas previo a la celebración.Además, en algunos casos también se piden comprobantes de sacramentos que debieron haberse obtenido previamente, y es entonces cuando algunas personas acuden a falsificar documentos y ahorrarse tiempo.A través de los diferentes grupos que existen en redes sociales dedicados a la venta informal, se pudieron detectar al menos tres anuncios en donde se proporcionaba un número de teléfono para pedir informes, y se ofrecían estos documentos.Este medio llamó a un par de cibernautas que ofrecían el servicio de la realización de estos documentos. Fue así como salió a relucir que el costo de los mismos es de alrededor de 500 pesos.“A veces por cuestiones de trabajo u otras no pueden acudir, entonces lo mejor es que se acerquen a la parroquia y expongan su caso, pero no estén favoreciendo la corrupción”, dijo el vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, Hesiquio Trevizo.En sacerdote dijo que si bien no es algo común que se presenten documentos falsos, sí es algo que se registra en todas las iglesias. “Algunas personas hasta se disgustan porque se les dice que lo que están llevando es apócrifo y que no es válido”, dijo.Trevizo recordó a la comunidad que el falsificar cualquier clase de documentos es incorrecto, así como tampoco es correcta la compra de los mismos. “Todo se detecta al llegar a la oficina notarial”, dijo.

