Camelia, la mujer que cruzaba a El Paso sin pasaporte

“Camelia” era otro de los personajes callejeros más icónicos de Ciudad Juárez. Se hizo famosa en la década de 1980, cuando tenía alrededor de 20 años de edad.Igual que Ángel Adrián Hernández, mejor conocido como ¨El Güero Mustang¨, la mujer padecía de sus facultades mentales. Aunque existen pocos datos periodísticos que aporten datos precisos sobre su verdadero nombre o su familia, (aunque algunas personas aseguran que se llamaba Blanca), existen en el colectivo social muchas anécdotas entre los juarenses mayores de 40 años.Era común verla en las calles de la ciudad solicitando una ayuda económica a los automovilistas.¨Camelia¨ era conocida por sus constantes cambios de estados emocionales. A veces era muy platicadora y en otras ocasiones todo aquel que se negara a darle ¨una ayuda¨, sufría de sus embates no sólo verbales sino físicos.¨Una persona nos contó una anécdota muy personal con esta mujer. Resulta que una tarde de primero de mayo (no se especifica el año) al finalizar el desfile del Día del Trabajo iba esta persona en compañía de sus primas caminando normalmente por las calles del Centro después de haber comprado unas aguas, cuando sin darse cuenta “La Camelia” se les puso enfrente pidiéndoles agua y como se negaron las empezó a golpear¨, escribió Miriam Rodríguez en un foro del sitio Seminario de Chihuahua el 22 de abril de 2010.LEER: Cuando 'El Güero Mustang' recorría las calles de Ciudad JuárezLas andanzas de este personaje se conocen así, de voz en voz. También se le veía caminar en el bordo del Río Bravo. Tenía una personalidad fuerte y solía imponerse. Su aspecto era de tez morena, de no más de 1.65 metros de estatura y de complexión un poco robusta.En los años ochentas las revisiones en los puentes internacionales y el control migratorio no era tan estricto como ahora.Por esa razón, aseguran algunas personas, cruzaba a El Paso sin que fuera molestada por los agentes de migración.Creció en las calles de las colonias Altavista y Bellavista y se le veía después junto a pandilleros en el Barrio Puente Negro.Otros apuntes indican que ¨Camelia¨ llegó a embarazarse, pero debido a la falta de documentos o historias oficiales, existen al menos dos versiones sobre este tema. La primera es que fue violada y el DIF le habría quitado a un niño y la segunda, que extravió a su hijo. La supuesta violación habría ocurrido en un edificio abandonado cercano al Monumento a Benito Juárez, donde acostumbra a reunirse con otros indigentes.De los últimos lugares donde se le veía solicitar dinero en la década de 1990, fue en la calle Vicente Guerrero, esquina con López Mateos.Su final fue trágico o al menos así lo indica la leyenda urbana. Una noche se habría quedado dormida sobre las vías del tren y murió arrollada por el ferrocarril.

