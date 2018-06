Sin poder contener el llanto José Luis Arreola Rodríguez, el exinstructor de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acusado de haber participado en la ejecución extrajudicial de cuatro personas y las lesiones a una sobreviviente, ayer afirmó que es inocente y ha sufrido varios atropellos en el proceso penal que incluyen malos tratos, burlas e incluso dejarlo en calzones al momento en que detenido por mandos de esa corporación y de agentes ministeriales.“Nunca la he visto (a la sobreviviente), no la conozco, el día que estuvo aquí (en la sala de audiencia para declarar en el juicio oral) quería verla para que ella me viera... yo no entiendo porque se presta a tanta mentira. Hace tres años, del 2015 a la fecha, yo no sé porque estoy aquí. Es todo su señoría, soy inocente”, afirmó.En el área del público, los hijos, la esposa y otros familiares de Arreola también lloraron al ver el sufrimiento del ex agente.En la acusación formulada por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal se señala que entre las 00:00 y las 01:00 horas del 24 abril de 2012 Arreola Rodríguez y al menos otros cinco policías de la SSPM arribaron a una zona verde cercana al Parque Central a bordo de tres patrullas y ahí se encontraban las víctimas Verónica Cerros Olivas, José Juan Villanueva Leal y tres menores de edad, entre ellos una mujer quien es la sobreviviente y actualmente se le denominada testigo protegido “A” y en esa fecha contaba con 16 años.Todos fueron “levantados” para trasladarlos a una brecha cercana al panteón municipal San Rafael, donde los bajaron para que caminar hasta una zona desértica en donde les taparon el rostro con su propia ropa, los hincaron y los fusilaron.Durante el juicio oral la única prueba presentada para por el MP para acreditar la responsabilidad de Arreola en esos crímenes fue la declaración de la sobreviviente quien señaló que él fue uno de los que los “levantaron” y después les dispararon en la cabeza.Sin embargo, la testigo “A” también dijo que fueron policías federales quienes los secuestraron y cuando reconoció a Arreola Rodríguez al parecer cayó en una confusión. A ella le fueron puestos a la vista dos álbumes fotográficos, uno de mujeres y otros de hombres. En el femenil no identifico a nadie y en el masculino primero a otro policía y cuando vio la foto de Arreola rectificó diciendo que el agente pelón que participó en el ataque armado era él y no el primero.Los abogados defensores de Arreola Rodríguez presentaron al Tribunal de Enjuiciamiento –la autoridad que determinará si José Luis Arreola es culpable o inocente- la declaración del defensor público penal Arturo Zarandona Quiñónez quien fungió como representante legal de Arreola al momento que a la testigo “A” le fue puesta a la vista los álbumes fotográficos y para declarar ante el Tribunal viajó desde Guanajuato.Zarandona dijo que la testigo “A” entró en crisis al ver la foto de un agente, comenzó a narrar lo que le sucedió y lo señaló como el pelón que participó en los asesinatos. Pero cuando vio la imagen de Arreola Rodríguez tuvo la misma reacción y al final la agente del MP que encabezó esa diligencia borró el primer reconocimiento y sólo dejó lo relativo al segundo reconocimiento que corresponde al exinstructor de la Academia de Policía.Ayer la defensa subió al estrado al acusado y él narró que la tarde del 23 de abril de 2012 llegó a su casa, cenó y convivió con su esposa e hijos y no volvió a salir del inmueble. Hasta las 6 de la mañana del 24, él y su hija salieron la primera con rumbo a la escuela y él a trabajar.Además precisó que en esa fecha él estaba asignado al Distrito Poniente y era escolta de la familia del comandante Jaime Alberto Moreno Montoya. La esposa de ese jefe policiaco, Carolina de los Santos Limones, también compareció ante el Tribunal el miércoles pasado para hablar del horario que Arreola tenía y señalar que cuando se retiraba él lo hacía a bordo de un vehículo particular, un Mazda porque la camioneta oficial que manejaba cuando les brindaba seguridad se queda en casa de ella.Después de escuchar al acusado, el Tribunal activó el Protocolo de Estambul y le ordenó a la agente del MP que inicie una investigación por la posible comisión del delito de tortura que podría haberse cometido en perjuicio del procesado.La declaración de Arreola fue la última prueba que recibió el Tribunal.Este órgano jurisdiccional emitirá un veredicto posiblemente mañana sábado.