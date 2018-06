Convierten en lagunas calles de Riberas

Habitantes de la colonia Rincón del Río, en las etapas I y II de Riberas del Bravo, externaron su preocupación ante las inundaciones que se presentan en la zona por el desborde de un canal en la calle Rincón del Río Concho.De acuerdo con los afectados, el problema surge en tierras de cosecha donde personas abren las compuertas de riego para abastecer los sembradíos del área y no las vuelven a cerrar, lo que ocasiona que el agua fluya durante toda la tarde y noche y que por las mañanas ya se encuentren las calles inundadas.Además colonos expresaron su preocupación debido a las enfermedades que se pudieran presentar por el estancamiento del agua que se genera mayormente en la calle Rincón del Río Verde.“Hay veces que no podemos salir ni de la casa porque está lleno de agua y ahorita el problema es que hay una parte donde se queda encharcada y en este tiempo hay muchos moscos y animalitos”, expresó Miguel Serna, habitante del sector.El entrevistado explicó que cerca de la localidad hay un pozo que también se desborda y el agua corre, situación por la que adaptó su domicilio para que el líquido no entrara al interior de su vivienda, sin embargo, al inundarse el sector le es imposible salir, al igual que a los otros vecinos.Miguel Serna, habitante del sector, también destacó que a veces el canal está lleno de plástico y basura y que los mismos vecinos los retiran cuando se taponea el acceso para el flujo del agua.“Hay que hacer algo para hacer conciencia porque como el canal pasa por en medio de Riberas, cerca de las casas, también los niños se mantienen tirando piedras y los papás los ven y les hace gracia”, resaltó.San Juana Aldae, vecina afectada, destacó que en ocasiones cuando su esposo llega de trabajar en la noche, saca basura del canal para evitar que se desborde el agua y que además debe estacionar su vehículo a varios metros de su domicilio por las inundaciones.En un recorrido hecho por El Diario se observó que en el canal y el dique de la zona hay gran cantidad de basura y hasta neumáticos, por lo que esos espacios que funcionan para captación del agua tienen menos capacidad por los desechos y se encuentran llenos.

