Con la llegada de las vacaciones y el inminente fin de cursos, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte recomienda a padres y madres de familia optar por ceremonias de graduación sencillas, que no sean un golpe a la economía familiar.“Hay que hacer patente a los estudiantes que la educación básica concluye hasta el tercer grado de secundaria, no hay que dar al niño la sensación de que al terminar primaria ya acabó, pues eso no alimenta su deseo de continuar”, dijo Judith Soto Moreno, titular de esta dependencia.Dijo que era algo común que las personas y los planteles educativos festejaran la promoción de preescolar a primaria y de primaria a secundaria, sin embargo, esto no debe representar un gasto importante.La idea es celebrar el paso que han dado los estudiantes durante su vida académica, pero alentarlos a que sigan preparándose.“Hay que estar conscientes que no es tan importante la cantidad de dinero que se invierte en una fiesta, sino que el recuerdo sea memorable, sobre todo de una manera positiva, festejando los triunfos y logros de nuestros pequeños”, dijo.Las escuelas de nivel básico están por concluir el actual ciclo escolar 2017-2018.Hace unos días se informó que el 60 por ciento de las mismas, es decir, unos 675 de mil 125 planteles, cuentan con el calendario de 185 días. Estos tendrán sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 15 de junio, y culminarán su ciclo escolar de manera oficial el 22 de junio.Mientras que el resto de las escuelas, tendrán la sesión de Consejo Técnico Escolar el viernes 29 de junio, y será hasta el viernes 6 de julio cuando terminen oficialmente su ciclo escolar.En todos los casos, el próximo ciclo escolar 2018-2019 iniciará el 20 de agosto de este año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.