El Gobierno del Estado recurrirá a un crédito a corto plazo de hasta mil millones de pesos para pagar adeudos a proveedores de medicamentos y destrabar el abasto de medicinas en el área de salud estatal, anunció el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.Lo anterior lo anunció ayer en un recorrido que llevó a cabo en el Hospital General de Ciudad Juárez, donde enfatizó que no se trata de deuda pública, ya que el empréstito se pagará en el transcurso del año con recursos del presupuesto estatal.“Vamos a hacer un gran esfuerzo y lo anuncio de una vez aunque lo tenemos programado para llevarse a cabo la próxima semana: el Estado tiene contemplado un crédito a corto plazo; o sea, no es deuda pública, sino que lo asumimos a lo largo del año, con cargo al presupuesto mensual para poder salir con el pago a proveedores y que nos permita también liberar las compras”, agregó.Señaló que el monto no podrá ser de más de mil millones debido a los esquemas legales, aunque el déficit que tiene el Estado es de mil 200 millones.“El déficit que enfrenta el sistema de salud en Chihuahua es de casi mil 200 millones de pesos, ese es el déficit, aquí no consideramos la homologación de salarios (a empleados del sector salud) que aumentará casi 60 millones de pesos el gasto, pero se hará de manera gradual en un plazo razonable”, dijo.El Estado arrastra desde la Administración estatal pasada, una deuda de 47 mil 729.1 millones de pesos, de acuerdo con cálculos del Congreso de la Unión.De esa cantidad, la actual Administración restructuró 10 créditos por un monto de 20 mil 404.8 millones de pesos.El refinanciamiento consistió en la reducción de la tasa de interés fija de los 10 créditos, para quedar en .89, casi la mitad del promedio que tenían antes.El plazo promedio de vencimiento de pagos, sin embargo, se extendió del año 2029 al 2037.En el caso del nuevo crédito, se pagará en el lapso de un año y ayudará a destrabar las compras de medicamentos con proveedores que se negaban a surtir al Estado ante el incumplimiento de los pagos.Esa situación generó que se tenga un abasto de sólo un 70 por ciento de las medicinas que se necesitan, cuyo faltante se busca resolver en los siguientes meses.Corral Jurado, añadió que el esquema de compra consolidada con el IMSS en el que participaron para surtir mil 700 claves, no dio resultado ya que después de 10 meses sólo se pudieron cubrir 800 claves.“Lo estamos atendiendo, estamos viendo la manera de surtir claves que han quedado desiertas en las licitaciones consolidadas del IMSS, también en las que han quedado desiertas de empresas particulares”, apuntó.

