Tienen agua en Anapra, pero salada

Colonos de la zona de Anapra interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), por considerar que ese organismo violenta la Constitución y sus derechos por dotarlos de agua salada en vez de potable.Dijeron que las consecuencias de esa situación son niños enfermos de vómito y diarrea, aires descompuestos, pisos reventados y hasta mascotas muertas.Marcela Flores Gutiérrez, habitante del sector, denunció que cada año de los nueve que lleva viviendo ahí le ha aumentado el costo del servicio y el agua ni siquiera es potable, es salada y no apta para el consumo humano.Dijo que antes de manifestarse en la CEDH acudieron a la JMAS, pero sólo les mencionaron que se ubican en un lugar inadecuado para vivir.“Me dijo la muchacha a mí (en la JMAS) ¿y no le dijeron que ahí no sirve para vivir? Si me lo hubieran dicho no lo hubiera comprado”, expresó. “Si tuviéramos dinero no viviríamos ahí, viviéramos en otro lugar mejor para nosotros, pero es la necesidad y aunque sea en pagos agarra uno un lotecito”.El director técnico de la Junta, Manuel Herrera Mercado, dijo que el agua salada que se entrega incumple una norma sanitaria, por lo que no es para consumo humano.“El agua esta clorada, se extrae a 140 metros del subsuelo, lo que pasaría con las sales es que incumplen con la NOM 127 que marca la Secretaría de Salud, no pasa nada si se consume pero con el tiempo puede haber problemas”, dijo.Sin embargo, para atender a la población de Anapra se les dota de agua purificada sin costo alguno, a través de cinco módulos con capacidad de al menos 300 garrafones diarios.Indicó que una de las casetas tiene capacidad para 500 garrafones diarios y las demás para 300, pero no se utilizan todos.“En Anapra desde que se ha inyectado a la red a través de pozos el agua tiene sales, pero tenemos cinco casetas de agua purificada. Una de ellas, en Rémora y Esturión, puede suministrar hasta 500 garrafones por día, pero ahorita en algunas no se consumen los 300 garrafones”, agregó.Señaló que en esa zona se tienen 4 mil 500 cuentas en la red que no es apta para consumo por la salinidad que tiene.“Yo creo que Anapra es uno de los lugares más beneficiados, se tiene línea morada con agua tratada para riego de parques y jardines. Toda el agua que genera es saneada ahí”, añadió.Sin embargo, colonos expusieron que en las casetas de ósmosis inversa se regalan únicamente dos galones de agua por familia al día y funcionan de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde.Flores narró que cuando se acaba el agua se coloca un letrero y las personas deben regresarse a sus hogares con los recipientes vacíos.La JMAS Juárez informó el miércoles que abrirá las casetas de osmosis inversa también los domingos en su horario habitual. Este servicio es gratuito, aunque personal de la JMAS permanece en el sitio para regular la cantidad de agua que obtiene cada persona.Jesús Durón, representante del Frente del Derecho al Agua, dijo que el problema es que desde hace casi 20 años la JMAS les distribuye agua salada y es cobrada a los colonos como si fuera potable.“El recibo dice tanto, 300 o 400 pesos por concepto de agua potable para uso doméstico, entonces esa agua no es potable y se está haciendo la Junta de Agua de un lucro indebido”, denunció.Destacó que las peticiones son que la JMAS distribuya agua potable y que mientras no lo haga que el agua salada que provee les sea cobrada a una tercera parte del recibo.Señaló que ya se entregó un pliego petitorio a la dependencia y ayer se solicitó la intervención de la CEDH por la violación del derecho al agua que plasma el artículo cuarto constitucional fracción sexta.Adolfo Castro, visitador titular de la CEDH en Juárez, informó que el año pasado se presentaron varias quejas contra la JMAS y que esta manifestación es la primera del 2018.“Nos han dicho que hay un poco más de 20 colonias en esta circunstancia, aquí estamos para apoyarlos con mucho gusto, vamos a recibir la queja y sobretodo arreglar la circunstancia que lo primero es el derecho al agua para todos y más en esta temporada del año”, dijo.Se espera que el próximo lunes los afectados tengan una reunión en las instalaciones de la CEDH, donde presentarán sus recibos de cobro por el servicio de agua potable.