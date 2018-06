Denuncian por maltrato a jefa de Bienestar Animal del Municipio

Por presunto maltrato animal, Alicia Flores, directora de la Asociación Ecocanis, dio a conocer que se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra Liliana del Valle, coordinadora del Departamento de Bienestar Animal de la Dirección de Ecología municipal.“Todas las denuncias que hay en Contraloría, Derechos Humanos y Fiscalía del Estado contra Liliana del Valle no han sido atendidas”, señaló Flores y puntualizó que son cinco denuncias las interpuestas, dos por parte de personal de Parques y Jardines y otras tres de ciudadanos particulares que Ecología tiene detenidas.Ayer se intentó localizar a Liliana del Valle para que emitiera una opinión respecto a la acusación, sin embargo no fue posible localizarla.En tanto, Flor Karina Cuevas, directora de Ecología, aclaró que las denuncias específicas contra funcionarios públicos corresponden al órgano de control interno.“Es mi responsabilidad velar por el buen funcionamiento de cada una de las áreas pero la cuestión en contra de un funcionario público le corresponde a un órgano de control interno y en cualquier esfera de gobierno es así”, expuso.Flores dio a conocer que el pasado viernes 1 de junio fue retirado en 100 por ciento el apoyo de Ecocanis a la dependencia, con la cual se trabajaba en conjunto desde el 2011.La entrevistada explicó que el Departamento de Bienestar Animal no ayuda a las investigaciones de maltrato, por lo que han solicitado audiencia con el alcalde para exponer la situación con pruebas en contra de Del Valle.“La denuncia en Fiscalía fue hecha por maltrato animal debido a que en Parques y Jardines, donde tiene la oficina Liliana –y tenemos fotos y videos de las instalaciones donde ella ha dejado abandonada la oficina–, a veces ni se para y han estado animalitos en jaulas en lugar supersucio”, expresó Flores.Reiteró que las cinco denuncias están detenidas en el Departamento de Ecología y aseguró que la Asociación no trabajará con el Municipio hasta que se resuelva dicha situación.Flores narró que Ecocanis apoyaba a Municipio con la cobertura de atención médica de perros, investigaciones a denuncias de maltrato animal, donación de jaulas y redes para captura, implementos de primeros auxilios, pago de esterilizaciones y vacunas de los animales.Cuevas añadió que tuvo conocimiento de que Flores planteó su situación ante el órgano de control y que “ningún director puede intervenir en una situación que se está investigando dentro de los órganos de control”, señaló.Finalmente mencionó que en la dependencia siempre se recibieron y atendieron los reportes que Alicia Flores presentó para trabajar en el rescate animal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.