El Parque Central cumplió 8 meses en proceso de rehabilitación y las obras que se asignaron mediante licitación todavía no se terminan, pese a que algunas rebasaron desde hace meses los 90 días que se les otorgaron a las constructoras para entregarlas al Estado.Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Social detectó fallas y realizó observaciones a la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera, para que a su vez requiera a los contratistas para que corrijan los trabajos mal hechos.De acuerdo con la subsecretaria de Desarrollo Social, Alba Cardona Trevizo, encargada de ese espacio, el atraso que se presenta en la rehabilitación es por diversas causas que no especificó, aunque Obras Públicas las atribuyó anteriormente a la Secretaría de Hacienda estatal por no liberar los anticipos a los contratistas.“El retraso es por varias situaciones que están fuera de nuestro alcance como Secretaría. El Parque Central es una prioridad para el gobernador, estamos haciendo todo lo posible por sacarlo adelante”, dijo.La subsecretaria de Desarrollo Social, Alba Cardona Trevizo, señaló que recientemente Desarrollo Social llevó a cabo una revisión a los trabajos y levantó un listado de observaciones que serán entregadas a Obras Públicas para que los contratistas las subsanen.“Tenemos un avance, hemos hecho una evaluación que se le mandó a Obras Públicas para que tome cartas en el asunto y podamos avanzar. Por lo pronto el proyecto de la tirolesa, me informan que máximo en un mes ya vamos a poder disfrutar de este servicio, se tiene que dar capacitación al personal que las atenderá”, añadió.El Parque Central fue cerrado el 31 de octubre del año pasado para rehabilitarlo, y abriría en enero, pero se incumplió con ese plazo y posteriormente se entregaron dos más y de acuerdo con la funcionaria, no hay fecha establecida para que se entreguen las obras.

