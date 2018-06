Apuesta Mocken por un gobierno honesto

• Poner fin a inequidad fiscal • Dar prioridad a la seguridad pública

• Recuperar paz y desarrollo económico • Embellecer la frontera

• Mejorar transporte • Aprovechar agua pluvial

Esta ciudad necesita que todos los juarenses “le pongamos al marro” y la convirtamos en lo que todos hemos soñado, dice Javier González Mocken en una entrevista para El Diario.“Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está muy interesado en triplicar el presupuesto para esta ciudad, porque la quiere sacar adelante, por eso comenzó su campaña aquí”, agrega el candidato de Morena a la Presidencia Municipal.Cuando habla de ponerle al marro, asegura, es porque desde niño ha trabajado y no es un junior que busca poder, sino sacar adelante a la urbe donde creció.“Mi papá nos acostumbró a ir a talleres cada verano, yo crecí en la colonia Arroyo Colorado y fue una tradición impuesta por mi padre a los hermanos”, recuerda.El candidato de Morena piensa que la mejor manera de salir adelante, es el trabajo y el amor por el lugar. Además asegura que AMLO ayudará mucho a la frontera y se terminará por fin la inequidad fiscal que siempre ha ahogado al Municipio.“La ciudad ha estado estancada durante los últimos 18 meses, tenemos una paralización de las acciones de Gobierno, la seguridad pública que debería ser una prioridad, pues sólo es cuestión de ver lo que sucede, en mayo tuvimos más de 120 homicidios y es lamentable que estemos de regreso a esta violencia”, indica Mocken.Dijo que no hay gobernabilidad y existe una ausencia de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo.“Esto indica que tenemos que ponerle al marro, que no es otra cosa que trabajar más por la ciudad”, agrega.Mocken está seguro de que en los próximos tres años la ciudad recuperará la paz y desarrollo económico. Es necesario, desde su punto de vista, resolver los problemas sociales con una proyección cultural en esta ciudad que permita un embellecimiento de la frontera.“Tenemos que construir las condiciones para que los trabajadores lleguen contentos a las fábricas y no en camiones que carecen de clima, por eso hay que ponerle al marro”, insiste.El ultimo gobierno, dice, no ha sabido hacer bien las cosas. No cree que tengan la mala intención de hacer mal las cosas, más bien es porque no saben cómo trabajar.“El rezago que tenemos en todos los renglones, es producto de la inexperiencia. Cabada se rodeó de personas sin capacidad, ahora son funcionarios que no conocen sus áreas y eso es más que evidente”, afirma Mocken.Recuerda que la final de su administración, Cabada le pidió personalmente capacitar a los funcionarios porque nadie sabía de las áreas del Gobierno Municipal.“Entregamos varios proyectos en camino que no se les dio seguimiento, como sacar las vías del tren de la ciudad y no se hizo y pues lastima a la comunidad, pero eso ya es cosa del pasado, vamos a trabajar con amor en beneficio de todos. Vamos a ponerle al marro”, sostiene.Viene algo muy bueno para Juárez, dice, Andrés Manuel López Obrador va a ser el próximo presidente de este país y Juárez va a tener todo su apoyo para los proyectos ejecutivos que permitan que la ciudad tengan pavimentación, alumbrado público y sobre todo seguridad.“En octubre tomamos protesta, a fin de año se aprueban el presupuesto y comenzando el 2019 Juárez entrará en una etapa de Gobierno humanista. Vamos a darle seguimiento a algunas obras, como la del paso a desnivel de la Insurgentes que desde que tengo uso de razón se inunda y ha cobrado varias vidas de juarenses”, adelanta el candidato de Morena.Recuerda que al final de su Gobierno, ese problema estaba a punto de resolverse.“Conagua ya había puesto 50 millones de pesos y ya estaba aprobado y nosotros le informamos a la administración de Cabada y él no le dio el seguimiento debido, no sé si porque no quiso o no supo cómo hacerlo y ese dinero se regresó”, expresa.Para Mocken eso es inaceptable y adelanta que las vías del Ferrocarril se sacarán de la ciudad.“El Gobierno federal había destinado mil 300 millones para eso, para desviarlo a Santa Teresa, que son alrededor de 50 kilómetros y tampoco se le dio seguimiento”, agrega.Dice que eso ya estaba negociado hasta con el Gobierno de Estados Unidos y el de Nuevo México.Otro asunto importante para él son las luminarias de la ciudad.“Son 107 mil luminarias, de las cuales 33 mil fueron rehabilitadas y al ver ese tema con la misma empresa que las instaló, el proyecto era cambiarlas poco a poco para no entrar a un endeudamiento adicional, pero muchas fueron apagadas”, explica Javier González Mocken.Asegura que si los juarenses le dan su confianza en las próximas elecciones el Gobierno Municipal hará un click con la industria maquiladora.“Nosotros como ciudad no tenemos mucho apoyo de los corporativos, vienen y hacen la fábrica pero no ven por el entorno, entonces hay que meterla en la problemática del transporte eficiente de sus trabajadores. Gastan 50 millones de dólares cada año en el transporte de personal y los camiones están para llorar, eso puede traducirse en camiones dignos para los trabajadores, pero tienen que tener ellos un proyecto ejecutivo que realmente los convenza y no los hemos hecho y yo sé cómo hacerlo”, asegura.También entre sus planes de Gobierno es aprovechar el agua pluvial y controlar la que cae en la sierra para detener los problemas que eso genera.Finalmente el candidato de Morena solicita el apoyo de los juarenses, votar por AMLO y hacerlo en cascada, por todos los candidatos de Morena.“Con Andrés Manuel vamos a tener todo el apoyo y yo les pido confianza a los juarenses, si en 10 meses pudimos hacer cosas buenas para la ciudad, en 3 años Juárez será una mejor ciudad. Para eso seré presidente municipal por 3 años y lo puedo firmar. Yo quiero dejar huella en la ciudad que tanto amo y donde crecí”, concluye Javier González Mocken, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez.redacció [email protected]