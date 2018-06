Un paramédico que presuntamente asesinó a una persona al defender a su abuelita de una agresión, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control para formularle cargos por el delito de homicidio en riña con carácter de provocado.Durante la diligencia el socorrista Jesús Fernando M. F. –quien sufrió varias lesiones en la espalda y las manos– no paró de llorar y se mostró muy inquieto al grado de que el juez le pidió en varias ocasiones que se tranquilizara.El domingo pasado a las 22:48 horas al 911 se reportó que había una emergencia en la calle Ramón Rayón de la colonia Terrenos Nacionales. Por lo que se generó el folio número 4021994 y al lugar fueron enviados dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).Al llegar, los preventivos encontraron a Fabián Alvarado Calamaco tirado en la vía pública y alrededor de él a un grupo de personas. Al afectado le observaron una herida en la barbilla y otra en la cabeza y solicitaron una ambulancia, minutos después se determinó que esta persona ya no contaba con signos de vida.En el lugar los policías entrevistaron al hermano del fallecido, Jorge Alvarado Calamaco, quien refirió que minutos antes su familiar se había salido de una fiesta porque ya estaba muy ebrio pues había comenzado a beber alcohol desde las 10 de la mañana de ese día y al parecer inhaló resistol y explicó que en el lugar se había registrado una riña en la cual él intervino para tratar de ayudar a su hermano pero a él lo corretearon.Jorge Alvarado precisó que los agresores habían sido trasladados al Hospital General de zona número 66 del IMSS y acompañó a los agentes para señalarlos. A las 00:10 horas se formalizó el arresto de Jesús Fernando Medrano en las instalaciones de la clínica.Ante el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal los familiares del ahora detenido declararon que ese domingo el ahora occiso llegó a la casa de ellos y el perro comenzó a ladrar mucho. Por lo que la abuelita salió de la casa y le pidió a Fabián Alvarado que dejara de molestar a la mascota.Fabián se retiró pero después regreso y volvió a azuzar al animal. En esa ocasión una pareja estaba llegando a la vivienda y el hombre le pidió a Fabián que no le dijera nada a la abuelita, que no se metiera con mujeres luego bajó del automóvil y lo empujó, iniciándose una pelea en la cual Fabián –quien portaba un cuchillo– se cayó e intervino su hermano Jorge Alvarado quien tiene su domicilio a unos metros.Este último llegó al lugar con piedras e insulto a varias personas. Luego el hoy fallecido sacó el cuchillo de entre sus ropas al parecer para agredir a la abuelita, fue en ese momento que el paramédico Jesús Fernando salió de la casa e intervino para defender a su abuela trenzándose en una disputa por el control del arma blanca y al parecer el lesionó a Fabián Alvarado Calamaco. El hermano del ahora occiso se llevó el arma blanca, por lo que no fue asegurada por las autoridades.Ayer Jesús Fernando fue trasladado a la tercera sala de los juzgados locales, donde el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría declaró legal la detención, permitió que la fiscal a cargo de la carpeta de investigación le formulara cargos legales y escuchó los datos de prueba.Las abogadas defensoras del acusado solicitaron que a la audiencia de vinculación o no, programada para el próximo lunes a las 09:30 horas, acuda la médico legista que practicó la necrocirugía a la persona muerta y también Jorge Alvarado Calamaco.El juez le impuso al paramédico un año de prisión preventiva.

