Restringen escuelas actividades al aire libre

Aunque la mayoría de las escuelas cuenta con aires acondicionados y agua potable, las altas temperaturas que azotan a la ciudad desde hace días mantienen en jaque a los estudiantes de educación básica, y aún faltan semanas para terminar el ciclo escolar.“No se nos ha ido el agua y los aires funcionan, pero esta situación está fuera de las manos de todos, es demasiado el calor”, declaró Karla Rivas, maestra del Jardín de Niños María Sagrario González Flores, ubicado en Lomas de Poleo.Por ello no dejan de lado las recomendaciones de mandar a los hijos a la escuela con agua y fruta, a la vez que han limitado las actividades al aire libre hasta las 11 de la mañana.“No permitimos que se expongan al sol y al menos hasta ahora no hemos tenido problemas de deshidratación, sólo que los niños se ponen muy inquietos y es más difícil la clase después del recreo”, relató la maestra.En la primaria federal José Vasconcelos, en la colonia Las Ladrilleras, el servicio de agua tampoco ha fallado y los aires acondicionados funcionan correctamente.Sin embargo los docentes de esta escuela coinciden que, a diferencia de otros años, esta vez el calor ha sido más intenso.“Cuidamos que los niños siempre estén hidratados, ahorita el calor nos está pegando a todos”, dijo una profesora.Esto mientras que los maestros piden a los padres que se protejan del sol al pasar por sus hijos y que extremen precauciones.Las escuelas se han visto obstaculizadas en su labor debido a la contingencia climatológica.Un ejemplo es la primaria Jaime Torres Bodet, que el pasado viernes presentó un desperfecto en el cableado eléctrico que la dejó sin suministro de energía y sin aire acondicionado.En otras como la primaria Francisco González Bocanegra aseguran que no cuentan con suficientes aparatos enfriadores, mientras que en la Federico de la Vega se quejan de que la presión de agua es insuficiente para poder echarlos a andar.Autoridades educativas informaron que ante este tipo de circunstancias queda al criterio de los padres de familia la asistencia y permanencia de los niños en las escuelas.No obstante, los planteles no se cerrarán por esta razón, ni tampoco se contempla adelantar el cierre del ciclo escolar.

