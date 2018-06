Luego de insistir en que la propuesta del candidato presidencial Ricardo Anaya se enfocará en la “recuperación de la paz”, el presidente del Partido Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales, agregó que el futuro Gobierno federal corregiría lo que faltó al presidente panista Felipe Calderón, que desató la violencia.“El entonces presidente Felipe Calderón tomó una decisión valiente (…) creo que esa decisión de combatir el crimen es correcta; lo que pasa es que hoy, viendo los resultados, lo que vemos es que faltó estrategia, faltó hacerlo con eficiencia, porque se incrementó la violencia, pero eso se ve cuando tienes los resultados”, dijo en entrevista en El Diario.“No creemos que (el descabezamiento de los grupos) sea el camino a seguir, lo que decimos es que el eje central de todo el gobierno es recuperar la paz de la gente, y para eso la inversión debe estar más cargada a la inteligencia, pegarles donde les duele, que andar a bala y bala”, agregó.Zepeda, exdiputado federal panista entre 2012 y 2015, asumió en febrero la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y ahora aspira al Senado de la República.Ayer visitó Ciudad Juárez en apoyo a las candidaturas de su partido, entre ellas la del aspirante a alcalde, el expresidente municipal Ramón Galindo Noriega, de cuya campaña se dijo sorprendido.“No porque no lo esperáramos, sino porque vemos que es una campaña en ascenso”, dijo el dirigente nacional en conferencia de prensa.Ahí mismo, Zepeda agregó que la propuesta de Anaya incluye una excepción del pago de impuestos a quienes ganen menos de 10 mil pesos mensuales en un empleo formal –y que es la mayor parte de la población del país, según mencionó–, además de insistir en una disminución del IVA para esta franja fronteriza.“No es populista, sino una propuesta fiscal”, dijo el panista.Fue en la misma conferencia donde insistió que la propuesta de Anaya gira sobre la recuperación de la paz, contexto en el que aseguró que la violencia que vive Chihuahua es un fenómeno generalizado en México.“Cuando Ricardo Anaya sea presidente de la República, va a asumir la responsabilidad que le toca al Gobierno federal, no va a poner pretextos y va a recuperar la paz en el país”, dijo.“Debemos decirlo de manera clara: México hoy está en su peor crisis de inseguridad, y no es un discurso, son datos duros: el año pasado crecieron los homicidios dolosos 27 por ciento en todo el país, y la mayoría están ligados al crimen organizado”, agregó.En entrevista en este medio, detalló que la propuesta de Anaya, más que en la detención de líderes delincuenciales, se enfocará en combatir las estructuras financieras de los grupos del crimen organizado, iniciando procesos penales por lavado de dinero.Sobre el uso de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, dijo que el retiro sería paulatino y sólo en la medida en la que cada región del país profesionalice las policías civiles.En la entrevista, Zepeda defendió la alianza con el Partido de la Revolución Democrática –con el que forman la coalición “Por México al Frente”– diciendo que se priorizaron las coincidencias en temas como el fin del presidencialismo, aun cuando otros, como los matrimonios igualitarios y el derecho a la interrupción del embarazo, quedaron fuera de la plataforma común de gobierno.También insistió en que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es un ejemplo para los panistas de lucha contra la corrupción y que, si bien la acusación al exgobernador César Duarte Jáquez no es parte de la campaña de Anaya, sí la ayuda.“Su lucha (de Corral) le abona a México y, dentro de que le abona a México, pues claro que le abona a las causas por las que estamos luchando nosotros, pero no se está haciendo por eso”, dijo Zepeda. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

