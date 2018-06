La repentina alza de hasta 55 centavos del dólar en un día, causó preocupación entre los juarenses que tienen alguna deuda en dólares.Cuentas de hospitales, ahorros para universidades y seguros de retiro, entre otras cosas, son las principales preocupaciones que externaron entrevistados.La señora Espino, explicó que esta situación afecta gravemente su economía, debido a que una de sus hijas estudia en El Paso y aunque por el momento el gasto en dólares no ha sido tan grande, actualmente ya analiza costos de universidades estadounidenses que ascienden a los siete mil dólares por año.“Si por así decir yo me preparo y digo el dólar está a 18 y junto la cantidad que es equivalente en mexicano, pero si en el ínter que va a entrar a la escuela sube el dólar ¿cómo le hago?”, expuso.Hasta los 20.87 pesos se cotizó la divisa en bancos luego de la tensión que se ha generado entre México y Estados Unidos después de que Donald Trump anunciara los aranceles del 10 y 25 por ciento al aluminio y al acero.“Mi hermano tiene una deuda en un hospital de allá y cuando sube el dólar le afecta porque aumenta su deuda, ya descompleta otra cosa por pagar aunque ya lo tenga contemplado”, expresó un usuario.Otro juarense mencionó que hace años adquirió un seguro de retiro cuando el dólar se cotizaba en los 10.50 en moneda mexicana, pero el aumento ya dobló esa cifra, por lo que incrementa su deuda y es más difícil ahorrar.“El problema es que los incrementos salariales no son en esa proporción”, añadió.También señaló que desde los aumentos tiene menos dinero para gastar, debido a que una de sus hijas estudia en El Paso y todos los días hay que pagar comida y transporte en dólares, lo que genera que deba dejar de comprar ciertas cosas para tener ese ahorro disponible.Este tipo de cambio es la cotización más elevada en lo que va del año y especialistas informaron que esto ocasionará un aumento en rentas, créditos personales, empresariales, pagos de autos y comida.

