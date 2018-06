'Cazan' agua por la madrugada

Tras varias semanas sin recibir un baño, “El Nepo”, asolado por las garrapatas, temblaba ayer mientras el agua y el jabón escurrían sobre su negro pelaje.“Con este calor el pobre perro no se la acaba con tanto animal, se lo están comiendo vivo las garrapatas y ya necesitaba un baño”, dijo Oscar, uno de los cuidadores del can, en la colonia 16 de Septiembre.A unos metros de lugar, Héctor, sentado bajo la sombra de un árbol, relató que en esa colonia las amas de casa se han vuelto ‘nocturnas’, pues duran días enteros sin agua y apenas en la noche es cuando llega y les da la oportunidad de lavar trastes y ropa.“Las pobres ya ni duermen, uno tampoco, por lo mismo, porque no hay agua y se siente todo sofocado”, expresó.Martha, quien vive en la calle Islas Marías, dijo que lo más difícil ha sido tener que estar comprando agua embotellada, pues a la semana fácil gastan hasta cuatro garrafones sólo para poder mitigar la sed.“Lo que usamos para todo lo demás es aparte y llenamos los botes por las noches”, indicó la mujer.Esta colonia se caracteriza por tener calles a desnivel, lo que hace que a otros vecinos, como a Yolanda, ni siquiera en las madrugadas les llegue el agua.“Como estamos arriba acá no llega nada, a los vecinos les llega pero a las 3 de la mañana, ya tenemos más de un mes así”, denunció.Dijo que vive con una de sus hermanas, que es la que se encarga del quehacer doméstico mientras ella trabaja.“Ella es la que se queda despierta en la madrugada por si sale algo de agua, a veces sale algo, como a las 3 también, pero para las 4 ya se acabó otra vez y apenas y alcanzamos a llenar un tambo y limpiar los trastes de ese día”, relató.Por eso, todas las tardes salen en busca de agua, la cual almacenan para el uso del hogar.Yolanda comentó que en el cruce de las calles Islas Marías y Salomón hay una fuga de agua potable que no ha sido atendida por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).“A veces como que se acaba el agua y se queda seco, pero de rato le regresa y está el chorreadero y es agua limpia”, denunció.En días pasados el director técnico de la JMAS, Manuel Herrera Mercado, dijo que el aumento del consumo de energía eléctrica en la ciudad provocó fallas e interrupciones en la red de pozos que abastece de agua potable.Explicó que desde la semana pasada se presentó un incremento de entre 20 y 30 por ciento en la demanda del líquido, situación relacionada directamente con las altas temperaturas que motivaron a que el Estado solicitara una declaratoria de emergencia al Gobierno federal. (Karen Cano)

