Candidato perredista apoya a Morena

Sin renunciar a su candidatura por el PRD, Lizandro Elguea, aspirante a diputado por el distrito 9 local, dijo que apoyará a Javier González Mocken, expriista y candidato de Morena a la Presidencia Municipal.Acompañado de su equipo de campaña, Elguea afirmó además que apoyará a Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República y no a Ricardo Anaya, quien es postulado por las siglas del PRD.El aspirante dijo que al ser un candidato externo, es decir, sin militancia perredista, no está imposibilitado para manifestar su simpatía a González Mocken. Asimismo dijo que a pesar del apoyo, no declinará a favor de Misael Máynez Cano, el aspirante de Morena al distrito 9.Agregó que prefiere apoyar a González Mocken y no a José Luis Barrios, el aspirante perredista al Municipio, porque es el expriista el que tiene mayor contacto con la gente y fuerza suficiente para ganar la elección.“Del compañero Barrios no he visto que traiga una propuesta fuerte de trabajo, su trayectoria ha sido más bien como gestor en el poniente, pero no en toda la ciudad. González Mocken es un candidato que sí sabe cómo trabajar y ha tenido buenas críticas a la actual administración”, mencionó.El aspirante dijo que no ha mantenido comunicación ni con el partido del sol azteca ni con Morena.“De hecho a lo largo de mi campaña no he tenido mucho contacto con el PRD, tal vez se deba a que soy un candidato externo o a los problemas del partido en otros lugares”, afirmó en referencia al asesinato de una candidata del PRD en Ignacio Zaragoza.Aunque descartó tener acercamientos con Morena, Elguea reconoció cercanía con Héctor González Mocken, hermano del candidato por Morena a la alcaldía.