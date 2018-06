'Perrhijos', más que mascotas

Una situación emocional baja, la soledad, una pérdida, el no tener hijos, o simplemente el amor a los animales, son factores que contribuyen a que las personas mantengan un apego mayor a sus mascotas, al grado de llamarlas “perrhijos”.Es un fenómeno social que busca expresar que ellos son parte de la familia, explicó Ana Rodríguez Ramos, psicóloga.“Socialmente es algo que ha tomado fuerza. Hay quien les compra ropa y tienden su cama como si fuera un bebé, o como si realmente el perro necesitara de todas esas atenciones”, expresó.De acuerdo con datos periodísticos, muchos de estos casos se advierten en el gasto familiar, en el que hay partidas para alimentos especiales, visitas al veterinario para vigilar su salud y mantenerlos vacunados, a la estética donde les hacen corte de uñas y de pelaje, así como de juguetes, accesorios y todo lo que requieren para llevar una vida cómoda.Este tipo de mascotas no padecen las inclemencias del tiempo porque viven dentro del hogar y disfrutan de todas las comodidades de la familia. Tienen horario para comer, salir a pasear, hacer la siesta y hasta les celebran sus cumpleaños.Rodríguez Ramos consideró que un factor que influye en dicha situación también es el duelo relacionado a la pérdida de algunos roles familiares, por ejemplo los hijos, lo que genera cierto dolor y vacío en las personas que se consuelan en los animales para llenar ese espacio.Esto a tal grado de que la pérdida de algunas mascotas por robo o muerte causa un impacto en la vida de las personas muy grande, sin embargo, esto depende de la intención con la que se compra un animalito, resaltó la psicóloga.En ese aspecto, hay quienes dejan de acudir a reuniones para no dejarlos solos y cuando se ven en la necesidad de viajar enfrentan un verdadero conflicto para encontrar quién se haga cargo de sus “perrhijos” con el mismo amor que ellos.Rodríguez señaló que se debe analizar el significado cultural, el trato que se les da y hasta dónde llegan los límites.Destacó que hay investigaciones que demuestran el impacto positivo en la salud de las personas que tienen “perrhijos”, aunque insistió en que no es saludable obligarlos a realizar actos que rebasen sus capacidades como seres vivos.Primeros signos de alerta de la dependencia de las mascotas, resaltó, es la ansiedad al estar lejos de ellas, relaciones familiares y sociales afectadas por dedicarles demasiado tiempo.

