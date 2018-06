Les llegan hasta 9 mil pesos de luz

Viven en pequeñas casas de uno o dos cuartos en la colonia José Sulaimán al suroriente de la ciudad, en un área considerada por el Gobierno como Zona de Atención Prioritaria y pagan recibos de luz de 4 mil, 9 mil pesos.Esta es una de las quejas que unas 20 vecinas del lugar expusieron ayer al alcalde, Alejandro Loaeza, quien acudió al lugar a petición de ellas.Una de las habitantes dijo que el último recibo de la luz que le llegó fue de 9 mil 300 pesos, y fue a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pero lo único que hicieron fue un convenio para que haga pagos de 4 mil pesos.“No puedo pagar los cuatro mil pesos, los mil pesos del agua y el abono del terreno”, mencionó.Otra vecina, María Rebeca, dijo que ella gastó en un recibo de la luz de 4 mil 700 pesos, “me quedé casi sin comer”.“Es una colonia humilde, no es una colonia de ricos”, aseguró Rosario Cataño, líder de la José Sulaimán.Además se quejaron de que acuden a la Dirección de Asentamientos Humanos a arreglar sus títulos de propiedad y solicitar terrenos y nos les resuelven nada.“La candidata a diputada (por el PAN), Maribel Hernández vino y traía una patrulla detrás de ella y cuando nosotros le hablamos a la Policía no vienen”, dijo otra de las vecinas.Cataño expuso que también necesitan una primaria, porque la más cercana, Pablo Neruda, es para los habitantes de Portal del Roble etapas 1 y 2, José Sulaimán y Ampliación San Isidro.“Cada año es un tiro que se dan las mamás, las mamás llegan a las 3 de la mañana y el que llegó, llegó y ya está”, aseguró.Los vecinos denunciaron también que hay invasiones en los terrenos que todavía no están ocupados en la colonia, que han acudido a la Dirección de Asentamientos Humanos a solicitar la compra de uno, y no los atienden.Aseguraron que la conexión del agua les costó 2 mil 800 pesos, y mensualmente tienen que pagar mil pesos por el contrato y el servicio.El presidente municipal en funciones, quien fue acompañado de personal de Atención Ciudadana, pidió que tomaran nota de cada denuncia para intervenir.Sobre el asunto de los terrenos, pidió a los vecinos que acudan la semana que entra a Asentamientos Humanos para que los atienda el director.También pidieron material de construcción para ampliar sus casas, y les dijo que hasta después de las elecciones, porque por el momento por la veda no pueden otorgar ese tipo de apoyo.

