Suspenden clases ante falta de aires

Ante la falta de aires acondicionados y en solidaridad con los maestros que realizan protestas contra la Reforma Educativa en el sur del país, la directiva del turno vespertino de la escuela primaria Francisco González Bocanegra canceló clases ayer.La suspensión afectó a 650 niños, quienes tuvieron que regresar a sus casas mientras que los docentes permanecieron al exterior del plantel, ubicado en Riberas del Bravo, haciendo visibles sus consignas de desacuerdo.Desde la 1:30 de la tarde los alumnos se empezaron a conglomerar junto con padres y madres de familia, hasta que llegó la directora, María Elizabeth Nieto Sánchez, para pedirles que regresaran a sus hogares.“Nosotros apoyamos a la maestra porque es muy entregada en su trabajo y vemos cómo los niños salen con hemorragias en la nariz o con diarrea, por el calor”, dijo Blanca, una madre de familia.Para Nieto Sánchez, esta onda de calor sólo está demostrando que las escuelas no cuentan con la infraestructura adecuada para poder sobrellevar el clima.“Y esto es responsabilidad del gobierno. Nosotros estamos solicitando aires, motores y la reparación de unas bombas hidroeléctricas. Hoy (ayer) nos citaron a 32 escuelas y me entregaron 20 bancas que no me son necesarias”, explicó.Agregó que están tomando medidas como la promoción entre los niños de que lleven botellas de agua congelada, pues sólo cuentan con un bebedero.“Pero esta situación no puede seguir igual, he pensado en turnarlos para tomar clases un día unos y otro día otros, porque es mucho el calor”, dijo la directora.Anunció que hoy las clases se tomarán como de costumbre.

