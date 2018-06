Entregan con retraso fichas de preparatoria

Entre quejas por el tiempo de espera y bajo la inclemencia de los rayos del sol, estudiantes por egresar de secundaria vivieron ayer la entrega de fichas de preparatoria en la localidad.Ayer, hubo un conflicto en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 128, en donde aspirantes denunciaron que fueron atendidos una hora después de la cita, lo que generó molestias e inconformidades.“Yo vine a traer a mi hermano a mi mamá a las 8 de la mañana, porque así decían que teníamos que venir. Pero abrieron hasta después de las 9 y se les juntó toda la gente”, relató César, uno de los quejosos.No obstante, los trabajadores del plantel educativo negaron la situación y no rindieron mayores detalles debido a que las autoridades del mismo no se encontraban en el lugar y mencionaron que estos eran los únicos autorizados para brindar información.“Aquí estuvo abierto desde 20 para las 7, y hubo personas que empezaron a llegar desde la madrugada, pero no sé para qué si de todos modos los íbamos a atender a todos”, dijo uno de los guardias de seguridad.Martín, uno de los aspirantes entrevistados ayer, relató que él llegó tarde y preocupado pensando que ya no alcanzaría lugar.“Me quedé dormido y llegue casi a las 9 pensando que ya no alcanzaría, pero me di cuenta entonces que había una fila muy larga y se me hizo raro, todavía se tardaron un rato más en abrir”, relató.Dijo que pese a que eran las primeras horas del día, el sol estaba muy fuerte, razón por la que probablemente la espera se sintió ‘más larga’.Mientras que los Colegios de Bachilleres (Cobach) ya terminaron ayer con la entrega de fichas, el calendario de los demás subsistemas, incluidos los CBTIS, seguirán hoy con esta actividad.El año pasado cerca de 4 mil 700 aspirantes quedaron sin lugar en las preparatorias de la ciudad, por lo que entonces se tuvieron que tomar medidas emergentes para ampliar espacios y grupos en todos los subsistemas.La principal demanda se ha centrado en los CBTIS y en los planteles 5 y 6 del Cobach, donde señaló que únicamente se otorga el número de fichas a los aspirantes que pueden captar.Anteriormente, la subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, Judith Soto Moreno, dijo que las instituciones particulares ofertan becas para casos especiales como, por ejemplo, adolescentes repatriados, por lo que solicitó a los padres acercarse a la secretaría para buscar el apoyo si así lo requieren.Se espera que en total sean alrededor de 23 mil adolescentes los que saquen ficha este año.

