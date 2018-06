Pasan familias 26 horas sin luz

Con ventanas abiertas y afuera de sus viviendas, vecinos del fraccionamiento La Riviera permanecieron durante 26 horas debido a la falta de suministro eléctrico, ocasionado por una falla en el transformador.Durante la noche durmieron en el suelo y se alumbraron con veladoras.El incidente ocurrió el domingo a las 5:00 de la tarde y luego de múltiples reportes de los vecinos, el llamado fue atendido el lunes a las 6:00 de la tarde cuando llegaron dos brigadas de la Comisión Federal de Electricidad. El servicio se restableció a las 7:00 de la tarde.Los habitantes de aproximadamente 20 viviendas señalaron que para refrescarse, estuvieron afuera de sus viviendas desde que bajó el sol hasta la madrugada.Al no funcionar los aparatos electrodomésticos, los vecinos perdieron los alimentos y no pudieron realizar las labores cotidianas.“En la noche teníamos todas las ventanas abiertas, fue de la manera en que la pasamos, yo me levantaba un ratito a hacerme aire y me vencía el sueño”, expresó Yolanda Contreras, una de las afectadas.“Nunca me contestaron y a mi hermana le dijeron que se quemó un transformador y va para largo. Todavía ayer (el lunes) en la tarde, le dijeron que iba para largo porque tienen mucho trabajo; a otras personas le dijeron que en tres horas vamos y así nos traían, de tres horas en tres horas”, comentó Yolanda Contreras.Ella y otros afectados mencionaron que los alimentos tuvieron que ser desechados debido a que se echaron a perder por falta de refrigeración.“Casi todos los vecinos hablamos al 071 y contestaban siempre en Durango, porque se supone que allá está la central de la Comisión Federal, y nos decían que sí y nos daban números de reporte y que en una hora quedaba y nada”, expuso otro vecino afectado.Mencionaron que varios acudieron a instalaciones de la CFE y que después de largas filas fueron atendidos de “mala gana” y no les daban respuesta. Posteriormente volvieron a marcar al 071 y les decían que había una contingencia y que debían esperar.“El servicio fue pésimo, la clase mundial que dicen ellos dejó mucho qué desear”, destacó un afectado.Contreras explicó que el año pasado el transformador del área derramó aceite, y en esa ocasión también permanecieron sin electricidad durante un día.Señaló que aunque se hizo el reporte correspondiente, autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nunca atendieron el llamado.De acuerdo con reportes de afectados, la misma situación se presentó en otros puntos de la ciudad como en Infonavit Parques Industriales y en la colonia Revolución, donde vecinos refirieron haber dormido afuera de sus casas porque no soportaban el calor.El Diario intentó localizar a Antonio Luna Mendoza, superintendente de la CFE en Juárez, pero hasta el cierre de edición no respondió la solicitud de entrevista.• Truena transformador y se va la energía• Aseguran vecinos que no los atendían• Tras queja y queja acude CFE un día después• Otro inconveniente fue que se echaron a perder alimentos