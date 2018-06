A proceso supuesto violador de menor

Un hombre que presuntamente violó a un niño de cinco años y le obsequió dulces y juguetes para pedirle que no lo denunciara, ayer fue vinculado a proceso penal.La defensa del sospechoso, Francisco Olivas Bermúdez, solicitó la comparecencia de la pequeña víctima para interrogarlo. Pero al llegar a los juzgados el menor sufrió una fuerte crisis y se negó a llegar hasta la sala. Por lo que se prescindió de su declaración ante el juez y la declaración que él aportó ante el Ministerio Público (MP) sí fue tomada en cuenta por el Tribunal de Control para sujetar a proceso penal al indiciado.Presuntamente en el período de febrero al 28 de mayo de este año, Olivas Bermúdez estuvo violando al niño en el interior de su casa, ubicada en la calle Noria, de la colonia Hacienda de las Torres II, aprovechándose de la confianza que en él depósito el padre del menor.Al presentar la denuncia penal, el papá de la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva– señaló que el pasado 29 de mayo estaba cenando en su casa en compañía de sus hijos y al preguntarle al afectado cómo había estado su día, si le había pasado algo fuera de lo común, el niño le respondió que le habían tocado sus partes íntimas.El padre llevó a su hijo a una recámara para pedirle que le contara qué había sucedido, entonces la víctima le pidió que no se enojara con él, que no lo fuera a castigar. El papá le dijo que no se preocupara, que podía hablar y poco a poco el infante fue narrando una serie de agresiones sexuales a manos de ‘Panchito’, apodo con el que el ahora detenido es conocido en la colonia.El papá, quien labora en el tercer turno de una maquiladora para poder cuidar de día a sus hijos, pero por la tarde el sueño le ganaba y su hijo se salía a jugar, indicó que después de escuchar a la víctima fue a la casa de su vecino ‘Panchito’ para reclamarle lo presuntamente sucedido, pero él lo negó. Luego se trasladó a la casa de la mamá del niño afectado y llorando le contó lo sucedido, también la mamá fue en busca de ‘Panchito’, empero ya no lo encontró en la vivienda y la familia acudió a la Fiscalía estatal a interponer la denuncia.

