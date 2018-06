Se quejan de calor en plantel educativo

Madres de hijos e hijas que estudian en del Instituto Rosario Castellanos, denunciaron ayer presuntas afectaciones a la salud de los alumnos, debido a la falta de aire acondicionado al interior del plantel educativo.Las autoridades del recinto indicaron que se trataba de un desperfecto en uno de los motores, mismo que sin embargo ya está resuelto desde el miércoles. Este medio, a través de un recorrido, comprobó que efectivamente los aires acondicionados estaban funcionando.Además, se observó la presencia de personas realizando revisiones técnicas en los aparatos.No obstante, las madres señalan que éstos no son encendidos todo el tiempo, puesto que hay al menos 6 casos de niños que tuvieron que ir al médico debido a la deshidratación producida durante horas de estudio.“No tienen aires desde que empezó el calor y ayer nos aseguraron que ya los tenían; y es mentira”, aseguró Rafaela Sandoval, una de las quejosas.Ella relató que regularmente no las dejan entrar a los salones por motivos de seguridad, pero que ayer ingresaron a la fuerza y se percataron que las condiciones no eran las que esperaban, pues incluso descubrieron que hacía falta una ventana.“El salón está sucio, nos dimos cuenta que todo el invierno tampoco tuvieron calefacción y por eso nuestros hijos se enfermaban tanto”, dijo.Este plantel se ubica en el cruce de las calles Valle del Cedro y Venustiano Carranza.Thelma Andazola Delgado, directora académica, dijo al momento de ser entrevistada que el asunto se trataba de quejas de 5 madres de familia, un padre, y una maestra, la cual decidió renunciar voluntariamente por no estar conforme con lo sucedido.

