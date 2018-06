Exigen en redes que entreguen a perritos robados

Cientos de usuarios de redes sociales pidieron a quienes robaron cuatro perros a una pareja que no puede tener hijos, tras la publicación del caso en El Diario.El pasado 23 de mayo los ladrones se llevaron de madrugada cuatro pugs, los cuales son considerados por el matrimonio como parte de la familia.“Como son abusones, ni deberían ofrecerles nada, son de ellos. Además de que las mascotas se llegan a querer demasiado”, opinó Alejandra Valles en el muro de Facebook El Diario.Otros cibernautas expusieron sus historias y lo que han sufrido al perder a sus mascotas de la misma forma que sucedió con Iveth Velázquez y su esposo.“Gente ratera, que no saben que le quitan a las familias algo más que un perrito, todo por ganar unos pesos. Pero la culpa también la tiene la gente que compra animalitos sin saber e investigar su procedencia”, indicó Joanna Gabriela.Lorena Morena Molina, solicitó a las personas que si compraron uno de estos cuatro pugs, considere regresarlo a la pareja “que tanto los quiere”.Iveth Velázquez y su marido ofrecieron una recompensa de mil dólares el mismo día en que fueron robados y en los últimos días la cambiaron por un auto Neón, modelo 2005.La pareja dio a conocer su historia y su cariño por los canes, debido a que “se refugiaron en ellos porque ninguno de los puede tener hijos y el trámite para adoptar un niño es complicado, además de que se les exige un ingreso mensual que no tienen”.Los perros fueron robados de un domicilio localizado en el Infonavit Juárez Nuevo, entre el cruce de las calles Hiedra y Sorgo.La nota fue compartida en decenas de grupos privados de Facebook.“Nosotros no podemos tener bebés, no podemos ser padres, yo sé que algunas personas me han criticado en las redes sociales por ofrecer mi auto para recuperar mis cuatro perros, pero mi pareja y yo nos refugiamos en los perritos, lo único que pido es ayuda para encontrarlos”, manifestó Iveth Velázquez a El Diario.

