“Todo el techo se nos cayó encima y por fortuna no hubo una desgracia mayor, sólo daños en dos vehículos y en dos casas”, expresó ayer María Antonia Hernández, una residente de las calles Nuevo León y Nayarit de la colonia Lomas del Reyes, después de que el domingo por la tarde vivieron una pesadilla al caer sobre su vivienda el techo de una bodega que se desprendió a consecuencia de los fuertes vientos.“Estaba sentada en la sala junto a la ventana cargando en brazos a mi nieto de dos meses cuando veo que el techo de la bodega se levantó con el aire y escuché un fuerte golpe cuando éste cayó en la casa, por lo que me asusté mucho y corrí a otra habitación para ponernos a salvo”, expresó la mujer, quien de sólo de recordar el suceso aún se estremece.“Pensé que había sido una explosión porque en el momento en que cayeron las láminas se escuchó un fuerte ruido; el techo voló por el aire como si fuera papel, como si viviéramos en una ciudad donde hay huracanes”, expresó la mujer.Mencionó que el golpe hubiera sido mayor, pero unos pinos y un barandal que tiene frente a la casa sirvieron como barrera de protección.“Ahorita no tengo teléfono por que se dañaron los cables y arriba en el techo de la casa se hicieron unos hoyos porque unos barrotes se incrustaron. Los bomberos se subieron y constataron que el techo estaba dañado”, expresó.La mujer mostró a El Diario un documento de constancia de hechos de Protección Civil en el que se señala que a las 18:35 horas del domingo se reportó del Ceri un techo derribado en la calle Nuevo León 6727, esquina con Nayarit, el cual se desprendió por los fuertes vientos mismo que causó daños a un vehículo Tahoa modelo 2001 y una camioneta Ford Explorer.María Antonia Hernández expresó que por fortuna todo quedo en susto aunque la situación pudo haber llegado a mayores porque prácticamente el techo cayó sobre sus casas y les impedía la salida ya que quedaron atrapados hasta que vecinos acudieron a su ayuda y más tarde, con una demora de más de una hora, los bomberos.La mujer dijo que trabajadores de la bodega anduvieron ayer por la mañana recogiendo los pedazos de lámina y de madera que se desprendieron del techo.“El patrón vendrá a platicar con ustedes para llegar un arreglo sobre los daños”, le dijo un trabajador, sin embargo, hasta ayer no se había presentado nadie con ellos por lo que presentarán una denuncia.“En mi casa se quebró el vidrio de una ventana y pedazos cayeron sobre la cabeza de uno de mis nietos de un año, pero por fortuna no lo hirieron” expresó Irma González, propietaria de otra de las viviendas dañada.Dijo que los domingos acostumbran quedarse en la sala viendo la televisión en familia y en eso estaban cuando el techo de la bodega se desprendió para salir volando por las fuertes ráfagas de viento.Durante los fuertes vientos que se registraron el domingo, la Dirección de Protección Civil atendió 20 llamadas de emergencia, la mayoría de árboles y espectaculares caídos, aseguró el titular de la dependencia, Efrén Matamoros Barraza.Se reportaron nueve árboles caídos, tres espectaculares y cuatro techos que el viento levantó, entre otros.

