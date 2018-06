'Ya pusimos orden, sigue transformar'

El DiarioPrimero fue ordenar el Gobierno Municipal y la ciudad, y en los próximos tres años se transformará Ciudad Juárez con base en el trabajo coordinado y al continuar facilitando la inversión económica como se hizo en este primer período.Ése es parte del compromiso de campaña del candidato independiente a la Presidencia Municipal, Armando Cabada Alvídrez“Podemos hacer mucho más por la ciudad, la verdad es que hemos sido mucho más eficientes que los gobiernos emanados de los partidos políticos, porque hemos sido más transparentes y obviamente porque hemos manejado el recurso público con mucha honestidad”, dice en entrevista.Desde su punto de vista, está seguro que esto generará a la vuelta de tres años una urbe mucho más bonita, ordenada, moderna y que viva en la legalidad.Cabada dice que los demás contendientes ya demostraron ser lo que son, fueron gobernantes designados por partidos políticos y la diferencia es que a él lo hicieron candidato y después alcalde, miles de juarenses.“Casi 80 mil fronterizos decidieron firmar sólo en 15 días para que un servidor fuera candidato y eso es la gran diferencia que tenemos nosotros en comparación con ellos”, agrega Cabada Alvídrez.Dice que esto lo obliga y lo compromete a responder no solo a esas personas, sino a todos los habitantes de Ciudad Juárez.“Esto no lo tienen los demás candidatos, sobre todo los que ya fueron alcaldes, ellos tienen que responderle a quienes los pusieron ahí, a los intereses mezquinos de los partidos políticos, a seguir viviendo del erario, a que se les siga pagando con dinero público a toda una estructura que no hace nada por la comunidad”, expresa el candidato independiente.Acerca de algunas encuestas que lo señalan como puntero en la contienda, dice el domingo se hizo pública una que coincide con los números que tiene su equipo de campaña.“Son encuestas propias bien hechas y que utilizamos hace dos años y que nos marcaban siempre arriba y cómo íbamos y al final de la jornada electoral así fue. Esa encuesta, al final de la pasada elección, nos hablaba del 45 por ciento de la intención del voto, pero había también un renglón importante de los indecisos, de ahí obtuvimos todavía un 3 por ciento más y al final ganamos dos a uno”, recuerda.Sin embargo, dice que al final de cuentas las encuestas son una fotografía del momento.“Sí, vamos arriba por muchos puntos, en unas nos marcan dos a uno, en otras tres a uno, y la aceptación es muy parecida a la de la elección pasada, aunque hay que decirlo, ahora es una elección distinta y al final se esparcirán algunos votos, pero la ventaja que llevamos es demasiado amplia”, indica el presidente municipal con licencia.La experiencia de estos últimos días en las colonias de la ciudad, le indican que la aceptación es muy elevada y de agradecimiento por todo lo que se ha hecho.“Hay gente muy agradecida con los cuartos rosas, o cuartos independientes; con las calles que construimos en las zonas más apartadas de la ciudad; hay ciudadanos que nos dicen que tienen viviendo 30 años en esos lugares y nos dicen: ‘usted no vino a prometernos una calle y la hizo, no sabe cómo me arrepiento de no haber votado por usted la primera ocasión’.“Eso es muy bonito, son anécdotas que uno se las lleva en el corazón”, dice Cabada.El candidato afirma que estas experiencias de campaña le advierten que él y su equipo de trabajo están haciendo las cosas bien.“Solamente en dos años logramos realizar más de 50 mil trámites en desarrollo urbano, eso habla de las condiciones en las que estaba la ciudad, era un desorden.“La mayoría de los negocios estaban sin una licencia de funcionamiento vigente, obras sin licencia de construcción. No hemos ido a sancionar sino a invitarlos a entrar en una nueva cultura de la legalidad, hemos promovido la inversión y otorgado incentivos para que esa inversión llegue a la ciudad”, menciona.En un año y medio de gobierno, asegura que se promovieron mas de 6 mil licencias de construcción, y en valor comercial se están construyendo más de 8 mil millones de pesos.“Nunca había ocurrido esto, es un 40 por ciento más que el mismo período de la administración anterior. Estamos hablando de miles de millones de pesos que traen consigo obra pública que ha generado mano de obra mejor pagada y esto va a ayudar para que saquemos a la ciudad para que saquemos a la ciudad más pronto del hoyo en el que estamos”, manifiesta Cabada Alvídrez.Una de las propuestas que hizo públicas para el próximo trienio, es la construcción de 500 calles nuevas de concreto hidráulico.“Esto significa, si lo ponemos en contexto, que las administraciones municipales emanadas de partidos políticos en un año construyeron 88 calles y nosotros en el primer año hicimos 121.“Quiere decir que fue 45 por ciento más y el reto ahora es construir 170 calles por año, para al final del trienio tener 500 calles y terminar con el décifit.“Yo asumo parte de la responsabilidad, por eso quiero volver a hacer alcalde, para atender ese rezago que nos dejaron los gobiernos partidistas de más de mil 500 calles sin pavimentar”, agrega el candidato.Otras obras importantes de su proyecto son la edificación de seis puentes elevados para toda la avenida Francisco Villarreal Torres, aunque aquí, dice, sí es necesario conjuntar el esfuerzo estatal y federal.Cabada, antes de finalizar la entrevista, se da tiempo de bromear y recordar su frase contra el candidato panista Ramón Galindo durante el debate de los candidatos a la presidencia municipal.“Muchas de las quejas de los mismos panistas, es que Galindo se olvida de los juarenses, y para prueba cuando fue senador, decidió comprar mejor una casa en El Paso y un chalet en el Estado de México y bueno, ni modo, es su forma de hacer las cosas, y se las tienen detectadas muy bien los mismos panistas. Por increíble que parezca, la expresión de más júbilo fue de los propios panistas”, dijo en torno a su expresión “a usted le dicen el home run, porque se va, se va y se fue”.Cabada asegura que Ciudad Juárez dentro de 3 años terminará siendo bonita y moderna.“Veo a mi ciudad, a nuestra ciudad, como una urbe progresista y vertical; como ya hemos visto, se está empezando a construir de forma vertical. El reto es mayor, quiero una urbe más bonita que Chihuahua, mucho más ordenada donde todos podamos convivir y presumir dónde vivimos, por eso invito a que sigan confiando en mí y en este proyecto independiente”, termina el candidato.• Cultura de la legalidad• Construcción de calles• Edificación vertical• Desarrollo Urbano• Infraestructura urbana• Inversión local