Se agota el agua

La cantidad de agua en el estado de Chihuahua es cada vez menor. De acuerdo con el Gobierno federal, tan sólo en los últimos seis meses, la cifra de acuíferos “sin disponibilidad” aumentó de 41 a 44, o de un 67.2 a un 72 por ciento de los 61 mantos de este tipo que hay en la entidad.Kamel Athié Flores, director general de la Comisión Nacional del Agua en Chihuahua, explicó que la condición de “sin disponibilidad” incluye a 19 acuíferos en calidad de sobreexplotación y el resto aún con recargas, pero en tal estado de agotamiento que no pueden ser sujetos de más concesiones de extracción.Los datos indican que sólo 17 acuíferos –como los ubicados en la parte este de la entidad, en el valle del Río Bravo– están en posibilidades de dotar de agua a nuevos usuarios.Los tres acuíferos que acaban de entrar en la categoría de “sin disponibilidad” son El Sabinal, ubicado en el municipio de Ascensión, aunque con porciones pequeñas en Buenaventura y Nuevo Casas Grandes; el Aldama-El Cuervo, ubicado entre Guadalupe y Coyame, así como el Guerrero-Yepómera, en el occidente de la entidad, entre Cusihuiriachi, Bachíniva y Guerrero.El funcionario federal agregó que los principales núcleos urbanos del estado, como Chihuahua y Juárez, se encuentran circundados por acuíferos que hace años están “sin disponibilidad”, o en los cuales la extracción es mayor a la recarga.En Juárez, indican datos de Conagua, el déficit de los mantos “Conejos-Médanos” y “Valle de Juárez” son, respectivamente, de 82 y 86 millones de metros cúbicos al año.“Indica que no existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones. Por el contrario, el déficit es de 86 millones 500 mil 987 metros cúbicos anuales que se están extrayendo a costa del almacenamiento no renovable del acuífero”, indica la “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Valle de Juárez” de la Conagua.Lo mismo ocurre con los mantos que abastecen la capital del estado, como el Sauz-Encinillas y el Chihuahua-Sacramento, con déficits de 54.7 y 57.7 millones de metros cúbicos por año.Las diferentes caras de la escasez de agua que vive la entidad son noticia constantemente.El pasado 30 de abril, ejidatarios del municipio de Buenaventura que reclaman extracción ilegal de agua en el rancho nogalero de la familia Lebarón fueron repelidos con el uso de armas de fuego.El aumento de las temperaturas, además, provocó desabasto y problemas de presión en 45 colonias de Juárez en las que viven más de 30 mil personas.Y en la ciudad de Chihuahua, por separado, el presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Roberto Lara, llamó a la población a racionar el consumo apagando, por ejemplo, los aires acondicionados por las noches.De acuerdo con Athié, la problemática se ha agravado en la entidad, precisamente, desde que inició lo que llamó una “fiebre” nogalera gracias al atractivo que ha alcanzado este producto agrícola en el mercado. Según un reporte del Sistema Nacional de Integración de mercados, la nuez cuesta entre 120 y 310 pesos por kilo en el mercado nacional, dependiendo del destino.“Pero (los nogales) son grandes consumidores de agua”, explicó en entrevista. “Hay una competencia entre el agua para los nogales y el agua para las personas. Tenemos que romper esa gran ironía de que los nogales tienen agua y que la gente no tiene, y eso se puede hacer si los productores de nuez adoptan sistemas de riego con ahorros del 60 por ciento de agua, hay un desperdicio en el agua porque riegan en canales de agua o revestidos y deben regar con aspersión”, dijo.“Y modernizando los sistemas de riego del Sauz, de Chihuahua a Sacramento y de Tabalaopa a Aldama, que es donde están los nogales y le dan agua a Chihuahua se puede ahorrar hasta el 60 por ciento”, agregó el funcionario.Otro factor ha sido la falta de planeación, dijo el diputado petista Héctor Vega Nevárez, secretario de la comisión especial del Agua del Congreso del Estado.

