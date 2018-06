Sufren alumnos dolor de cabeza y estómago

La falta de agua en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro deja sin funcionar los aires acondicionados de la primaria Federico de la Vega, cuyos alumnos deben soportar la ola de calor dentro de aulas móviles saturadas.“Todos los días sufren de dolor de cabeza y del estómago; a las 11 de la mañana ya no hay agua”, dijo Alaín Bustos Varela, director del plantel.Desde que el plantel inició operaciones en 2016, más de 400 niños han tomado clases en ‘trailas’. No obstante, debido a que es la única primaria en el sector, cuenta con sobredemanda.“Para este próximo ciclo vinieron más de 120 niños a inscribirse y sólo pude recibir 70. ¿Qué van a hacer los otros 50? No sé”, expresó el director.Desde el 26 de julio de 2017, en el mismo predio se construyen ya salones de clases. En febrero pasado las autoridades hicieron la promesa de que para este ciclo escolar ya estaría terminada. Sin embargo, después se dijo que sería hasta el próximo 2018-2019.El secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, anunció ayer que harían un segundo nivel para ampliar el número de alumnos que podrían aceptar para el siguiente ciclo.“Estaremos aceptando un 50 por ciento más con este segundo nivel”, declaró el funcionario, quien aseguró que el funcionamiento de estas aulas iniciaría en agosto.Por su parte, el director dijo que a la escuela no le han informado nada de manera oficial, y que lo último que le habían comentado era que estaría lista para noviembre.“Que hagan lo que tengan que hacer, pero que nos entreguen pronto nuestra escuela”, expresó ayer Bustos Varela, cuyos alumnos se encuentran sufriendo las inclemencias de la ola de calor. “Sí está quedando muy bonita, pero los niños ya están desesperados”.Para el director, la preocupación es que este nuevo plan alargue la entrega de la tan esperada construcción.“Estamos esperando y esperamos que sea lo más pronto posible. Yo les digo a los papás y mamás que ya es el último calor, y que ya en noviembre estaremos calientitos. Ellos están esperándolo también”, expresó.

