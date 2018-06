Al menos cinco llamadas de auxilio atiende al día la Unidad Especializada en Violencia Doméstica (Unevid) durante la presente administración municipal, revelaron agentes preventivos.En atención a esos llamados, han auxiliado a 3 mil 411 víctimas, entre niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad del primero de octubre del 2016 al 3 de junio del año en curso.En ese mismo lapso, los agentes de UNEVID capturaron a 3 mil 376 personas como probables agresoras, indican las estadísticas oficiales.Para los oficiales que trabajan en la atención a las víctimas de este delito no ha sido fácil reducir los niveles de violencia por factores como la crisis económica que viven miles de familias y problemas de adicciones, al alcohol u otro tipo de sustancias tóxicas, principales detonadores de las agresiones dentro de los hogares y que también han implicado riesgos para los propios oficiales.“Son intervenciones muy difíciles, porque una persona que agredió y llegó a matar a un ser querido está dispuesto a todo, ya no hay mucho que pueda perder”, explican los agentes preventivos.El pasado domingo un hombre hirió con un arma de fuego a su yerno, luego de que éste hirió a su pareja (hija de su agresor).Hombre y mujer fueron trasladados a recibir atención médica al Hospital General de Zona 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde él murió por la madrugada.El caso se suma a otro ocurrido el jueves 17 de mayo, cuando presuntamente Luis Enrique R.M., de 26 años, asesinó a su pareja sentimental Ana Guillermina M.G., de 20, a quien estranguló tras discutir con ella.El probable responsable fue detenido el 26 de mayo y presentado ante un Tribunal de Control.La violencia intrafamiliar, explicaron los agentes preventivos, está aumentando y cada vez son más violentos los ataques, por lo que las víctimas deben buscar ayuda profesional para retirarse del agresor, plantearon.El secretario de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez Domínguez, dijo que toda violencia debe ser reportada al 911.Una vez atendida la situación de emergencia por parte de los agentes preventivos, se les conmina a continuar el proceso contra el probable agresor y se asesora a los ofendidos para que acudan ante la representación social a ratificar la denuncia.“Se debe interponer la denuncia formal. Así sea entre familias o vecinos”, exhortó el jefe policiaco.Expuso que es importante que cuando una persona viva en una situación de violencia, pida auxilio al 911 para que exista un antecedente y cuando esté lista para realizar una denuncia de hechos formal, se tenga el registro de hechos.“Si no se informa, se desconoce”, planteó el secretario.Según los datos de la Incidencia Delictiva Nacional, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Juárez se denuncian aproximadamente seis mil casos de violencia familiar al año. Esta tendencia se mantiene desde el 2015.El comportamiento histórico del delito indica que julio es el mes que registra el mayor número de denuncias por violencia doméstica y que coincide con el periodo vacacional de los estudiantes y el registro de las temperaturas más altas en la zona fronteriza. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

