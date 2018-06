Aranceles y dólar sacuden economía

La tensión comercial generada ayer entre México y Estados Unidos por los aranceles que impuso Donald Trump al acero y aluminio llevó al dólar hasta los 20.87 pesos en bancos ayer, un alza de 55 centavos en un día y la cotización más alta en lo que va de 2018.Especialistas señalaron que los juarenses ya están preocupados, pues la economía está tan dolarizada, que el tipo de cambio hace subir rentas, créditos personales y empresariales, pagos de autos y sobre todo la comida.Como un primer efecto directo de los aranceles, el cerdo subió ya a razón de 5 pesos por kilo, y se espera que la manzana, la uva, ciertos quesos y hasta el whiskey tengan alzas que pueden llegar a 25 por ciento en los próximos días.El primero de junio Estados Unidos empezó a aplicar un arancel de 25 por ciento al acero de Canadá y México, así como un 10 por ciento al aluminio de los dos países.Ambas naciones respondieron con aranceles a productos que importan desde Estados Unidos.Por lo que corresponde a México, la Secretaría de Economía publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista de productos estadounidenses gravados, cuyos aranceles van del 15 al 25 por ciento.El arancel será aplicado a papa, manzana, diferentes tipos de quesos, piernas y paletas de cerdo, arándanos, láminas, tubos de acero, y varillas, entre otros productos.En el mismo se hace referencia a que también se incluyen los productos importados bajo el amparo del Decreto Fronterizo y los programas de promoción sectorial, así que Juárez no quedará exento de esta guerra comercial, como había sucedido en el pasado.Armando Prado Rojas, director de comercio exterior de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló que lo que más preocupa son los impuestos en el sector alimentario, por el alto consumo de productos importados en la ciudad.“La papa, la manzana, la carne, son productos de primera necesidad y que ahora van a pagar un arancel”, comentó.Prado Rojas indicó que ante las altas tasas inevitablemente se verá un ajuste de precios, pues las empresas no están en condiciones económicas de absorberlos.El director de Comercio Exterior dijo que otra de las industrias perjudicadas será la de la construcción, por las tasas a varilla, acero y aluminio, que son insumos utilizados en distintos procesos de este sector.Luis Márquez Báez, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) mencionó que ahora ya con el listado lo que sigue es revisar las fracciones arancelarias para informar a los importadores sobre los nuevos aranceles.“Hay verlo con nuestros clientes y quienes llevan la operación de esta mercancía para que se paguen los impuestos correctamente”, refirió. Márquez Báez coincidió en que probablemente habrá ajustes a los precios para el consumidor final.La economista y directora de Agencia Estratégica de Mercados, Karla Érika Donjuán Callejo ha señalado en varias ocasiones la alta dependencia que tienen los juarenses del dólar.Dijo que impactos como el de los aranceles, que provocan encarecimiento de la divisa, significan incrementos en el costo de vida de los juarenses.La mayoría de los productos que se venden en el supermercado, explicó en entrevistas previas son importados, o son transportados con gasolina que depende del dólar.En el mercado mayorista Forex el dólar escaló ayer hasta 20.45 unidades, un alza de 34 centavos en las primeras horas de operación de ayer martes, de acuerdo con la información del gráfico en internet.El sitio de Forex indica que a las 00:00 horas del 5 de junio el dólar al mayoreo se vendía 20.11 unidades y a las 14:00 horas subió a 20.46 unidades. A las 22:30 cotizaba en 20.40 unidades.Banco de México (Banxico) informó que el dólar interbancario cerró en 20.35 unidades, una caída de 32.55 centavos respecto a la jornada previa.La estadística del Banco Central indica que el cierre a día de ayer es el valor más alto desde el 20 de febrero de 2017, es decir, en más de un año.Un sondeo realizado por este medio arrojó que en centros cambiarios la divisa cotizó a la venta en 19.12 pesos por dólar, nivel no visto desde enero de este año. Contra la sesión anterior el dólar en centros cambiarios subió 24 centavos.Analistas financieros atribuyen el aumento del dólar a las presiones generadas por el retraso en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la publicación de la lista de productos estadounidenses a los cuales México aplicará arancel.En la síntesis de Banco Base se hace referencia a los comentarios del senador republicano John Cornyn, quien manifestó que las conversaciones para modernizar el tratado se aplazarán hasta 2019.El documento señala también el impacto por la publicación de los aranceles en el Diario Oficial de la Federación (DOF).La guerra comercial entre Estados Unidos y México se reflejó desde ayer en el precio de la pierna de cerdo que carnicerías locales importan, quienes reportan un incremento de cinco pesos por kilo.Héctor García, propietario de cuatro establecimientos de este tipo en la Zona Centro, explicó que la distribuidora que les surte les manifestó que al momento de cruzar el producto por la Aduana Mexicana les cobraron un 10 por ciento más impuestos, al mismo tiempo que se les informó que en julio los aranceles alcanzarán el 20 por ciento.Informó que en su caso, el kilo de carne de pierna de cerdo lo compraba hasta el lunes en 33 pesos, sin embargo desde ayer subió a 38, por lo que se verá obligado en ajustar esos cinco pesos en el precio que se da al público.“La venta que tenemos nosotros al público es de 48 pesos, pero vamos a tener que subirlo a 53”, dijo.Atribuyó también este incremento al alza del dólar que se ha dado en las últimas semanas, así como a la especulación surgida desde el anuncio que dio México de gravar los embutidos de puerco.Otros de los productos que los carniceros locales importan de Estados Unidos son vísceras, buche, manitas, lonja y el cuero, los cuales, hasta ayer no reflejaban todavía un incremento al público debido a que todavía cuenta con mercancía en los refrigeradores de sus carnicerías.“Ahorita no hemos necesitado todavía esos productos, pero quien sabe si en el próximo pedido se vea también un aumento”, expresó.Dijo que por semana adquiere tres toneladas de carne de puerco con distribuidoras locales que a su vez importan los productos del vecino país, por lo que los más afectados serán los consumidores, quienes tendrán que destinar más dinero para completar el alimento.1.-EU castigó a México gravando acero y aluminio2.-México respondió tasando metales y comida provenientes de EULa carne de puerco ya subió 5 pesos el kilo, pero qué sigue:Arancel: elevará el precio de manzana, arándanos, uva, quesos y metales, entre otrosDólar: Víveres, insumos, deudas, colegiaturas y rentas dependen del tipo de cambio y también se encarecerán

