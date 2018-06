En tres horas, tres muertos y 2 heridos

En tres horas, tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron lesionadas en varios puntos de la ciudad.El primer incidente de la tarde de ayer fue el de un hombre que resultó lesionado luego de ser atacado a balazos en una calle del suroriente.Testigos informaron que la víctima, quien de momento no fue identificada, circulaba a bordo de una bicicleta cuando fue blanco de la agresión.Los hechos sucedieron en la calle Portal del Cedro, de la colonia Portal del Roble.Vecinos dijeron que el hombre fue llevado a recibir atención médica en un auto particular por familiares, aunque paramédicos también arribaron a la escena del crimen.El sitio fue acordado por personal de la Unidad Especializada en el Procesamiento de la Escena de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre la detención del probable o los probables responsables del ataque.Minutos más tarde, dos hombres fueron acribillados en un negocio de la colonia Ampliación Felipe Ángeles, donde uno murió y el otro quedó herido de gravedad.Los hechos ocurrieron en una desponchadora ubicada en el cruce de las calles Rocinante y Toro, en el extremo poniente de la ciudad.Testigos del ataque identificaron al hombre asesinado como “El Machetes”, de aproximadamente 50 años.Dijeron que al lesionado le llamaban “Ganso” y que era hijo de la víctima mortal.La escena fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes impidieron que vecinos curiosos se acercaran al sitio del crimen.Enseguida, otro hombre y una mujer fueron asesinados en un motel de la zona Centro.La agresión se registró dentro de un establecimiento ubicado sobre la calle Nicolás Bravo, en medio de comercios de varios tipos.Policías municipales llegaron a la escena del crimen, pero hasta el cierre de la edición no se reportaba la detención de ningún sospechoso. En el lugar trascendió que la mujer asesinada era una supuesta sexoservidora y el hombre un presunto vendedor de droga.

