'Motociclistas deportivos son violentos e irresponsables'

Usuarios de las redes sociales calificaron a los motociclistas deportivos como irresponsables y violentos, tras el video difundido pordonde se observa a uno de ellos, cómo se accidenta en el puente de la avenida Rafael Pérez Serna.“Luego después andan muy indignados con sus caravanas por el respeto”, escribió Beto Valens en la publicación de esta casa editora en Facebook.La gran mayoría de las opiniones fueron en ese sentido y además lamentaron la falta de operativos contra los de la Dirección de Tránsito en fin de semana.“Al menos yo, si veo que un mamón va haciendo tonterías en los carriles enfrente de mí, procuraría no acercarme... Por cuidarme a mi y a los que vayan conmigo... A él algun día le irá fatal, por sus payasadas”, agregó Damariis M Hdez.Otros cibernautas reprobaron la actitud violenta de algunos de ellos.“Increíble que todavía la hagan de bronca, cuando andan haciendo sus idioteces, los juarenses no los queremos en las calles haciendo tonterías y arriesgándonos, construyan una pista y ahí mátense solos”, dijo Martina F. Sánchez.Federico Yamel también tronó contra los que se observan en el video.“Mocosos tontos, deberían de hacer algo positivo y productivo. Si se cree muy fregón el que hizo el caballito se hubiera soltado de la troca… yo le hubiera aplicado el freno de la troca para tirarlo jajajaja”, opinó Yamel.Otro grupo de cibernautas pidió a los motocilistas evitar poner en riesgo a la población.LEER: Video: Cae motociclista juarense al hacer acrobacias; cuelga de vehículo “No solo son bravucones, también nos exponen a todos, a mi el otro día casi me sucede algo igual en la Gómez Morín, los he visto como andan de bar en bar los domingos, y así andan en las motos, borrachos, por eso se ponen muy violentos, hay que tener cuidado con ellos, Tránsito ya debería hacer algo”, manifestó Claudia Cisneros.

