Llega la Magna a los 14 pesos

El precio de la gasolina Magna alcanzó ayer los 14 pesos por litro, el valor más alto en lo que va del año, de acuerdo con los precios exhibidos por los expendios de la localidad.En una estación ubicada en la avenida Gómez Morín y Manuel J. Clouthier el costo de la Magna era de 14 pesos y la Premium 16.39 pesos el litro.El monitoreo de tarifas de la Comisión Reguladora (CRE) indica que ayer la Magna osciló entre los 13.96 y 14 pesos por litro. La Premium se vendió entre 16.37 y 16.39 pesos por litro.Automovilistas expresaron su preocupación y las dificultades económicas a las que se enfrentan por este aumento.“O pongo gasolina o ajusto para comprar el mandado completo de la casa, ya no se ajusta uno para lo demás, es demasiado el aumento de la gasolina, económicamente nos deja para el arrastre”, dijo un ama de casa identificada con el apellído González.A principios de enero el litro de la Magna se vendía a un máximo de 12.71 pesos, una diferencia de 10.1 por ciento respecto al valor alcanzado ayer.En el caso de la Premium en el costo pasó de 15.29 pesos por litro a 16.39 pesos al 4 de junio, un incremento de 7.1 por ciento.Fernando Carvajal Flores, representante de la Organización de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Ciudad Juárez, dijo que el alza del combustible fue empujado por el encarecimiento que se ha visto recientemente en Estados Unidos.Comentó que Pemex da un precio sugerido y cada expendio lo ajusta tomando en cuenta diferentes factores, desde que comenzó el libre mercado.Guiadores expusieron que hay personas que tienen un gasto contemplado para poder comprar el combustible y a la vez no afectar las compras del hogar, situación que golpea su economía al tener un aumento aunque sea de centavos.“Como madre de familia pero también como trabajadora es bastante complicado, ya de entrada organizar los gastos por semana o quincena para pago de servicios y compra de mandado”, expresó Elena Murillo.Gabriel Cantú Murguía, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco), señaló que el ajuste en los combustibles trae consigo otros efectos, pues influye en la cadena logística de distribución y por lo tanto en el reetiquetado de precios.“El precio de la gasolina afecta en muchas cosas. Aumenta el transporte y es algo que no podemos controlar y afecta a los consumidores”, declaró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.