“La ideología de género no es un ofrecimiento, no es una invitación, no es una alternativa sino que es una imposición”, señaló Agustín Laje, escritor de “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” en el marco del Foro Internacional S.O.S Familias en Peligro.De acuerdo con Laje, esta ideología se descompone en dos partes: el feminismo radical y los lobbies de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) que se impone a través de leyes y el poder coactivo de los estados.Puntualizó que en algunas partes del mundo actualmente se recortan libertades por esta problemática y ejemplificó que en Canadá hay una ley que pena con seis meses de cárcel a quien utilice un pronombre de género equivocado.Laje mencionó que en Francia está prohibida la palabra ‘mademoiselle’ (señorita) porque no existe la palabra para hombre, en Suecia el partido de izquierda trabaja en una ley para obligar a los hombres a orinar sentados y una ley impuso que es violación todo contacto sexual que no esté firmado en contrato.Puntualizó que en la actualidad 75 países penalizan en sus códigos la homosexualidad, 67 lo hacen con pena de cárcel y ocho con pena de muerte y son países por los que los lobbies LGTB no han hecho marchas por defender sus derechos.Juan Dabdoub Giacoman, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, expuso que hay una corrupción del lenguaje al llamar “matrimonio” a la unión entre personas del mismo sexo aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo haya dicho, ya que se comparó la sentencia en relación al matrimonio con el Tribunal de Estrasburgo Europeo y no existe ese derecho.“En este país la Suprema Corte ha torcido el concepto de discriminación y matrimonio, reventando el núcleo familiar”, dijo Dabdoub y resaltó: “¿Dónde está la protección de la familia que obligan los tratados nacionales de Derechos Humanos?”.“Nadie tiene derecho a meterse en la recámara de nadie, cada quien puede vivir su vida como quiera, el problema es cuando se deciden sacar su recámara a la calle y entonces eso empieza a afectar a nuestros hijos y esa es la parte en la que nos rebelamos, si estos grupos piden respeto nosotros también”, mencionó Dabdoub.En una entrevista con El Diario, Laje consideró que lo que llamó “ideología de género” pretende imponerse desde el Estado.“Dentro de esta agresión cultural dirigida por la izquierda, se afecta a los sectores más vulnerables y son los niños. ¿De qué manera? De muchas. Un niño no tiene la formación psicológica ni la experiencia ni el conocimiento para resistir a esa agresión”, aseguró el argentino.