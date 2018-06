Accidente de 'biker' indigna en redes sociales

El video de un “bicker” de los llamados “plásticos” que estuvo a punto de morir en un accidente por hacer acrobacias en vía pública sobre su motocicleta, causó revuelo en las redes sociales ayer.No hay reportes del incidente que provocó la ira de los cibernautas por el peligro que genera este tipo de acciones.Verónica Jaramillo, directora de Tránsito Municipal, dijo que conoció el video a través de El Diario, pero buscando peritajes recientes no encontró ninguno que corresponda a ese accidente.Ayer este medio difundió el video que fue subido el domingo a redes sociales, en el que se aprecia cómo se jugó la vida el conductor de una motoneta deportiva circulando en una llanta, mientras era grabado por uno de sus compañeros.En la grabación se observa al acróbata trepar al puente de la avenida Rafael Pérez Serna y bulevar Juan Pablo II. Mientras practica el acto en la parte alta, un guiador que circulaba en una pickup Dodge blanca reduce la velocidad, pero sobreviene el accidente.La parte lateral de la camioneta impacta al “biker” cuando éste invade el carril de la camioneta y pierde el equilibrio. La moto se desliza por el pavimento mientras él alcanza a sujetarse de la caja de la pickup, hasta que el chofer frena y logra que se ponga a salvo.Varios compañeros que le acompañaban, de los grupos llamados “plásticos” por sus motos deportivas, increpan al conductor de la camioneta por no haber tenido prudencia y no permitir que la pirueta llegara a su término, según se observa.Ayer no se encontró ningún peritaje con este incidente, ocurrido aparentemente el domingo pasado, por lo que la Dirección de Tránsito presume que una vez a salvo el conductor de la moto levantó su vehículo y se dio a la fuga, ya que era presunto responsable del accidente.Jaramillo dijo que se mantienen operativos en los lugares donde este tipo de clubes de motociclistas se concentran los fines de semana, y que continuarán para evitar percances viales como el anterior, que pudo ser trágico.Dijo que la vigilancia especial se distribuye en el Camino Real, sobre la calle Costa Rica, y la avenida Juan Pablo II, así como en el crucero del Paseo Triunfo de la República y Vicente Guerrero, donde suelen reunirse.Exhortó a quienes practican este deporte a cuidar su vida, porque de enero a mayo del presente año, 68 motociclistas han sido responsables en 161 accidentes en que se han involucrado.

