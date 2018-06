Darán agua para el calor en puentes y zona Centro

Ante la ola de calor que azota a la ciudad la Dirección de Protección Civil repartirá agua en los puentes internacionales y en la zona Centro de la ciudad a partir de la semana que entra, dio a conocer el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.Dijo que en estos sitios se otorgará suero a los ciudadanos para que se hidraten.En los días cálidos el funcionario recomendó a los juarenses usar ropa clara “para que no se concentre el calor en el cuerpo, mantenerse hidratados con agua y no dejar a ninguna mascota en el vehículo”.Si hay que exponerse al sol hay que usar cachucha, sombrero o sombrilla.En el caso de los ciudadanos que trabajan a la intemperie recomendó tomarse además un tiempo para hidratarse.En los puentes internacionales es inevitable exponerse por tiempo prolongado al sol y al calor, por la espera en las filas, explicó una mujer que suele cruzar cada semana a El Paso, aunque no quiso proporcionar su nombre.Explicó que los motores de los autos provocan que el ambiente se torne aún más caliente y que en su caso usa el aire acondicionado con prudencia, porque puede ocasionar sobrecalentamiento de su unidad.Matamoros dijo que hasta el momento no se han presentado percances por las altas temperaturas.Para evitar las enfermedades diarreicas, las autoridades de Salud recomiendan; lavarse las manos con agua y jabón de manera constante, o utilizar desinfectante antes de comer y después de ir al baño, y antes de preparar alimentos.Usar agua hervida, desinfectada con cloro o plata coloidal o embotellada para beber y preparar alimentos. Lavar con agua y jabón o desinfectar con tres gotas de cloro por litro de agua todas las frutas y verduras.Consumir alimentos bien cocidos o fritos. Evitar consumir alimentos crudos en la calle, especialmente pescados y mariscos.• Si se expone al sol use cachucha, sombrero o sombrilla• Consuma suficientes líquidos• Use sólo agua purificada (con cloro, plata coloidal o hervida)• Siga las medidas de higiene personal y del hogar• No deje niños ni mascotas dentro del auto• Desinfecte frutas y verduras• Evite consumir alimentos crudos como pescados y mariscos

