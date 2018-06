Sigue en el limbo plan de trasplantes

A tres años de su cancelación luego de una experiencia fallida y pese a la extensa lista de espera estatal, el programa de trasplantes en Ciudad Juárez carece de una fecha de inicio definida.La iniciativa, suspendida luego de un procedimiento de esta naturaleza que fracasó, tendrá que iniciar de cero, dio a conocer Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.Indicó que al ser retomado, el proyecto arrancará en primera instancia con riñones y posteriormente se buscará trabajar con otros órganos como en el pasado.Hasta ahora, sin embargo, las autoridades no han presentado un proyecto públicamente sobre esta materia.De acuerdo con Valenzuela Zorrilla, el secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez, “tiene toda la intención” de retomar el programa.Esta situación sucede en un contexto donde al menos 276 personas en el estado de Chihua-hua esperan un trasplante de riñón o córnea, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).Los datos oficiales indican que hay personas que llevan esperando más de 10 años desde que fueron registradas en la lista para recibir algún órgano o tejido.También ocurre cuando en Chihuahua se registra una tendencia de cada vez menos donantes de órganos desde hace tres años, según el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).Desde la perspectiva del director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, el caso de Perla, la adolescente que fue sujeta a un trasplante fallido, marcó el fin del programa.En aquel momento, en 2015, medios de comunicación informaron que el Hospital General de Ciudad Juárez había “perdido” el riñón, lo que, según Valenzuela Zorrilla, fue una mala interpretación de la palabra.“A raíz de la noticia que algunos medios dieron de manera muy equivocada y poco responsable, resultó que se detuvo el programa de trasplantes, pero parte de nuestra meta es ver cómo le hacemos para reactivarlo”, dijo sin mencionar a qué medios se refería.Valenzuela Zorrilla, quien en ese tiempo trabajaba como cirujano en el Hospital General, comentó que entonces el riñón tenía “detalles anatómicos” que hacían imposible que fuera usado para trasplantarse, lo que, comentó, era difícil de prever.“Hubo presión nacional; internacional. Es que por más que explicamos que las cosas no habían sido como se describieron, la fuerza de la imagen de una irresponsabilidad tan grande que nunca ocurrió fue suficiente para acabar con la esperanza que tenían varias personas en lista de espera, al menos en Juárez”, señaló.El Diario intentó comunicarse con directivos del Centro Estatal de Trasplantes (Ceetra), pero, hasta el cierre de esta edición, la petición no fue atendida.

