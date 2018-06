Divide a empresarios renta de patrullas para la Fiscalía

La renta de patrullas por parte del Gobierno del Estado para la Fiscalía General del Estado dividió opiniones en los empresarios, ya que mientras unos dicen estar a favor por los resultados en seguridad que esto traería, otros apuntan que hay que revisar las finanzas del estado.María Teresa Delgado Zarate, presidenta en turno del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que las exigencias que tiene la iniciativa privada en materia de seguridad hacia las autoridades son muy claras, por lo que exigen que se frene el aumento de la violencia generado en los últimos meses sin importar la manera en la que se haga.“Nuestra petición es que vuelva la seguridad a la ciudad y está dentro de sus manos las formas en las que ellos nos ofrezcan esa seguridad”, expresó.Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles, reprobó la medida de pagar 120 millones de pesos por el primer año de arrendamiento de los 420 vehículos para los agentes, ya que sería más provechoso si se adquirieran esas unidades.Sin embargo, añadió que quizá sea los problemas de finanzas por los que atraviesa el Gobierno del Estado, lo que los llevó a tomar tal decisión.“Qué triste porque eso nos dice que no hay dinero, que las finanzas no están bien para comprar nuevas unidades y por eso solamente van a rentarlas. Lo único que pienso yo es que recurren a otras alternativas como esta al no tener suficientes fondos”, comentó.Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gabriel Cantú Murguía, dijo que aunque sale más cara la renta de este tipo de unidades que su compra, se pueden renovar mas fácilmente.“El problema que tenemos con las unidades de polcia es que se maltratan mucho porque patrullan muchas horas y tienen que buscar la forma para darles mantenimiento. Las patrullas se tienen que estar renovando, el problema es que si las compran, va a costar más dinero renovarlas”, dijo.“Eso se usa mucho en los negocios, la mayoría de ellos en lugar de comprarlas las renta y siempre está cambiando uno de unidades en mejores condiciones”, añadió.

