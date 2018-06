Los candidatos a la Presidencia Municipal intercambiaron anoche algunas propuestas de gobierno pero hicieron prevalecer señalamientos, críticas y hasta algunas denuncias.Reunidos para un debate obligado por el Instituto Estatal Electoral en el Teatro Gracia Pasquel, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), los candidatos de Nueva Alianza, Leticia Díaz; Independiente, Armando Cabada; Javier González Mocken, Morena-PT-PES; del PRD, José Luis Barrios; Verde, Jesús Villa; PRI, Adriana Terrazas y Ramón Galindo, PAN-MC, se lanzaron ataques desde el principio.Fueron moderados por Táurit Gastélum y Oksana Volchanskaya.Desde su primera intervención, González Mocken –que abrió el debate–, se lanzó a la crítica.“No queremos a una persona violenta al frente de nuestro municipio. No queremos un presidente violento que se ostente como un hombre bravucón y prepotente… que insulta la inteligencia con un discurso porque tiene los medios para hacerlo”, soltó el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por Morena, PT y PES.Posteriormente fue la priista Adriana Terrazas quien consideró que más de uno de los contendientes a la alcaldía está pensando no en Juárez, sino en la gubernatura.“Están soñando con ser gobernadores en el 2021, ya están usando todo su poder”, aseguró Terrazas, quien recalcó su principal propuesta de convertir a Juárez en una entidad más de la República.Jesús Rodolfo Villa Rivera, candidato del PVEM, dijo que buscaba una ciudad en la que se dejaran de privilegiar los “caprichos del presidente en turno”.Al final de la primera ronda de participación fue el turno del presidente municipal con licencia, Armando Cabada, que cuestionó que el resto de los candidatos estaban ahí “gracias a la decisión de los partidos políticos”.El aspirante por la vía independiente pidió el voto con el argumento de que sus dos primeros años de gobierno han sido para “ordenar” y que necesita el próximo mandato para transformar la ciudad.En su segunda participación, Galindo Noriega criticó el plan de pavimentado de la actual administración. “Armando ha estado pavimentando pedacitos de calle”, soltó.Leticia Díaz, postulada por Nueva Alianza, aseveró que en las últimas administraciones ha habido obras públicas mal realizadas que significaban un desperdicio de recursos públicos.“Definitivamente es una burla para la ciudadanía… Podemos encontrar muchos monumentos al desperdicio del dinero”, afirmó Díaz, quien a lo largo de sus participaciones mencionó su trayectoria como docente.Adriana Terrazas fue una de las candidatas que más se centró en los cuestionamientos tanto a Cabada como a González Mocken y a Galindo.“Juárez está acabada. La ciudad está acabada por Cabada”, dijo la priista, señalando que la mayoría de los recursos invertidos en la administración del alcalde eran federales.En tanto, el candidato del PRD José Luis Barrios dijo que se necesitaban inversiones en pavimento, hospitales y alumbrado público. Específicamente, Barrios cuestionó que no hubiera hospitales de tercer nivel en la ciudad, por lo que hay que trasladar a los pacientes a otros puntos del país.El perredista dijo que cuando ganara la alcaldía, iba a platicar con Ramón Galindo si es que éste regresaba a la subsecretaría de Gobierno.“No voy a poder atender ya a los compañeros porque voy a estar en la presidencia municipal”, reviró el panista.“Quién sabe si lo acepten de regreso, pero para el caso sería lo mismo. En año y medio no hizo absolutamente nada”, respondió Cabada sobre la gestión de Galindo al frente de la representación del gobierno estatal en la frontera.Barrios dijo que la ciudad estaba en una situación deplorable, e hizo un llamado para que el actual presidente municipal, aunque con licencia, dejara las finanzas municipales sanas.“Señor Cabada, esperamos que cuando termine su gestión nos deje las arcas en buenas condiciones”, dijo.En el tema de seguridad, los candidatos intercambiaron cifras sobre aumento de homicidios dolosos en sus respectivos períodos de gobierno.González Mocken dijo que, de ganar, se eliminarán los retenes.Mientras que Galindo centró su propuesta sobre implementar el uso de cámaras y drones y dividir la ciudad en sectores que llamó “las 14 de Galindo”.En tanto, Díaz criticó la falta de sensibilidad que, afirmó, hay en la sociedad juarense en torno a los homicidios.“Hemos perdido la sensibilidad por nuestros semejantes, cuando una ejecución lo vemos como si fuera un espectáculo”, sentenció.Uno de los momentos más relevantes del debate fue cuando al hablar de su propuesta para atacar la violencia, Cabada achacó el aumento de asesinatos a guerra política.“No resulta increíble pensar que el incremento de homicidios tenga que ver con perversos intereses electorales, disculpen pero piensa mal y acertarás”, dijo.El señalamiento desató la respuesta de la candidata del PRI.“Los homicidios no los generan sus enemigos políticos, señor, los generan su incapacidad para gobernar”, contestó Terrazas.“La prevención del delito está fallando y el señor Cabada no ha podido con el paquete”, continuó.En tanto, el candidato por la vía independiente dijo que el efecto de la puerta giratoria era el que causaba inseguridad dado que algunos infractores recurrentes salían de prisión en poco tiempo. La responsabilidad del fenómeno la achacó Cabada al “PRIAN”, cuyos legisladores, dijo, aprobaron la reforma penal.Cabada cuestionó que Galindo llamara la atención sobre la inseguridad, sobre todo considerando que su compañero de planilla en regidores, Javier Palacios, fue acusado de desaparecer armas y drogas.Se necesita tener muy poca vergüenza señor Galindo para hablar de seguridad”, mencionó Cabada.Otro de los momentos de tensión se vivió cuando el panista se refirió a Cabada.“...pusiste de jefe de policía al fugitivo fiscal de Duarte”, soltó Galindo.Después, el exalcalde panista se refirió a los contratos firmados entre Canal 44, propiedad de la familia de Cabada, y el Municipio.“No me une ningún interés económico a Grupo Intermedia. Previo a mi participación en la política me desligué económica y fiscalmente. Así las cosas, Ramoncito”, respondió Cabada. (Itzel Ramírez / Javier Olmos / Abril Salgado / Salvador Castro / El Diario