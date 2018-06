Empresarios ven falta de propuestas

El debate de los candidatos a la Presidencia Municipal careció de propuestas y soluciones a los problemas de la ciudad, para centrarse en los ataques, señalaron empresarios.María Teresa Delgado Zárate, coordinadora en turno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) comentó que se esperaba escuchar los planteamientos de los contendientes.“Esos dimes y diretes no abonan a nada a la decisión del voto. Nosotros estamos tratando de incentivar que todo mundo salga y ejerza su derecho”, dijo.Gabriel Cantú Murguía, presidente de Cámara Nacional de Comercio (Canaco) coincidió en que el tiempo fue más invertido en acusaciones, que en los temas sensibles.El representante del comercio organizado refirió que de los pocos planteamientos expuestos no se detalló cómo se pretende lograr algunas de las propuestas.A unas semanas de la contienda electoral los miembros del CCE continúan entregando la agenda mínima para el desarrollo a los candidatos, donde exponen distintos puntos.El analista político y abogado Carlos Murillo señaló que no hubo un ganador en el debate debido a la falta de propuestas.Aunque además se usó un formato viejo, Murillo consideró que a fin de cuentas logró cumplir con la expectativa de permear en el electorado para que tome una decisión en la elección.“Ramón Galindo –de la coalición Por Chihuahua al Frente– apareció muy experimentado, capaz en la tribuna, pero le pesa su condición de estar recién salido de la subsecretaría de Gobierno del Estado, que tiene muy mala imagen frente a la sociedad; también le pesó su amistad con el gobernador”, expuso.Sobre Javier González Mocken, de la alianza Juntos Haremos Historia, dijo que quedó muy lejos de las expectativas de los juarenses en cuanto a su disposición. “Fue el que más quedó a deber”, opinó.El articulista subrayó que vio a un independiente Armando Cabada muy metido en su papel de presidente buscando la reelección, “con muchos datos e información bastante precisa; su experiencia en los medios se hizo notar”. (Con información de Javier Olmos)Mientras que Adriana Terrazas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cumplió con las expectativas a pesar de que la marca PRI es la que menos preferencia tiene en las encuestas.Los otros tres candidatos hicieron una participación cada quien en su papel, dijo.Murillo afirmó que no hay un ganador del debate, faltaron propuestas y hubo una gran decepción en el caso de González Mocken en cuanto a su exposición.“La única propuesta que podría resolver el problema de fondo de la ciudad es la de crear un estado libre y soberano pero no se debatió a fondo”, expuso el abogado.Dijo que se esperaban ataques, pero también más propuestas. No obstante, “sí se cumplió el objetivo de la asamblea, que fue mostrar de forma general cuáles son las propuestas como los señalamientos”.Señaló que en términos generales, en el formato del debate no aparecieron las preguntas de Facebook que se anunciaron y su lentitud no permitió interactuar con el público. “La gente esperaba ver un formato como el de los presidenciales pero no fue así”.“El debate cumplió porque los debates son para eso, para que la gente vea a los candidatos en una situación bajo presión, ver cómo reaccionarían: saber si el candidato es capaz de decir en dos minutos su propuesta, si es ordenado”, comentó. (Con información de Javier Olmos)