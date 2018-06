Se burlan de logos mal colocados

Los logotipos de los partidos mal cortados y pegados con cinta adhesiva en los pódiums donde se colocaron los candidatos a la Presidencia Municipal durante el debate organizado por la Asamblea Municipal Electoral (AME) fueron motivo de burlas en las redes sociales.Además de chuecos, claramente se observaron impresos en simple hoja de máquina, pegados con cintas adhesivas y recortadas sin tijeras, un hecho que puso en evidencia un escenario casi improvisado.Se notó más en el caso de los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia e independiente, lo que levantó críticas de cibernautas por el poco presupuesto que destinó la autoridad electoral para el evento.Y es que a diferencia del debate entre los candidatos a la alcaldía, organizado por la asamblea en 2016, este encuentro costó la tercera parte con 52 mil 342 pesos que fueron destinados por el Instituto Estatal Electoral para la organización.De acuerdo con un desglose de los gastos proporcionado por la AME, se gastaron 35 mil 32.50 pesos en la renta de la escenografía; 3 mil en la impresión de gafetes para invitados, staff y prensa; 3 mil pesos en ‘coffee break’; 500 pesos en la renta de hieleras; 390 pesos en compra de hielos; y 3 mil 200 pesos en el pago a dos intérpretes de señas. A eso se le suman 7 mil 219 pesos de impuesto sobre las ventas.La coordinadora de Comunicación Social de la asamblea dijo que los recortes improvisados los hicieron los representantes de partidos políticos, una situación que, por las prisas, no se corrigió.“En un inicio se colocaron bien, con cinta ‘tape’ pero por detrás, pero los representantes de algunos partidos subieron y decidieron modificarlos. Ellos lo movieron y la verdad ya no pudimos impedirlo”, mencionó. (Javier Olmos)“Fue un detalle que vamos a tomar en cuenta para que no ocurra en los demás debates que se van a realizar en el resto del estado”, agregó. Aunque también subrayó que el evento no tuvo otros contratiempos significativos y lo consideró exitoso. (Javier Olmos)

