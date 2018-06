Padres de unos 10 mil niños fronterizos que deberían de haberse registrado ya para ingresar al primer y segundo grado de preescolar en el siguiente ciclo 2018-2019, no han buscado el lugar correspondiente para sus hijos.Esto representa el 40 por ciento de la población de 3 a 5 años, la cual al parecer no tiene contemplado el ingresar a la escuela tal y como lo estipula el plan de estudios.“En febrero se hace la inscripción, pero lo que vimos es que se hizo mucha promoción y sin embargo algo impidió que todos los niños se inscribieran”, dijo el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo.Por ello han llamado a las familias a realizar la preinscripción este mes de junio, de manera extemporánea, a través de la campaña que se titula ‘En Chihuahua lo primero es primero de preescolar’, lo cual alude al rezago que se cuenta en estos primeros grados de la educación básica, a los que las familias suelen desdeñar por diferentes factores, dijo el funcionario.“Hay muchas razones por las que es entendible que sus papás no quieran llevarlos aún a la escuela, desde los horarios que se manejan, o que sienten que están muy chiquitos. Pero les aseguramos que hay un profesionalismo por parte de las escuelas”, dijo.Debido a que el tercer grado es obligatorio para que, después los estudiantes puedan ingresar a la primaria, el problema se presenta específicamente en los años previos.“Esta edad es clave para sus aprendizajes, al pasar los 6 años ya hay limitaciones propias del crecimiento, por lo que hay que estimular a una edad oportuna”, dijo.El funcionario dijo también que aunque la problemática se está presentando en todo el estado, es principalmente en esta ciudad fronteriza en donde se acentúa.“Hacemos énfasis en que hay la infraestructura y el personal para que puedan ingresar miles de niños en el próximo ciclo, y eso va a depender de que las mamás y los papás tengan la confianza de que pueden dejar ahí a sus niños y vean la fortuna de que puedan tener esta educación”, dijo.Actualmente en Ciudad Juárez hay 26 mil estudiantes inscritos en nivel preescolar; y tras la campaña de inscripciones realizada en febrero pasado, se tiene el registro de 16 mil 345 alumnos que ingresarán a alguno de los 3 grados el próximo ciclo escolar.10 mil16,34526 mil

