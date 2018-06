Su eje principal de campaña es convertir a Ciudad Juárez en un estado más de la república y si propuesta ha hecho eco no solo en la frontera sino en todo el país.Adriana Terrazas, la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de esta localidad, habló de sus planes para gobernar esta urbe, en caso de gane.“Más que independencia y separación, es un trato justo para la ciudad y sus habitantes, pero sobre todo equidad fiscal para nuestra ciudad”, manifesta en entrevista la abanderada tricolor.Tiene claro que no será un proceso rápido y que tiene que contar con el apoyo de los fronterizos.“Tendría que ser el Ayuntamiento el que solicite al Congreso de la Unión y luego pasaría a las comisiones y posteriormente se realizaría un cabildeo. Después se va al Senado y el Congreso sería quien determine y posteriormente algunos estados para su aprobación”, explica parte de cómo sería el desarrollo de la propuesta una vez que se ponga en marcha.Asegura que es un tema que requiere la unión de todos los juarenses y cuando dice juarenses no se refiero a los que nacieron aquí, sino a todos los que radican en esta ciudad, es decir, todos los que son de otras partes pero que se sienten juarenses y aman este lugar.Aclara que no se está buscando una separación sino justicia para Ciudad Juárez.“Hemos visto históricamente que a esta frontera no se le ha dado lo que corresponde en materia de equidad fiscal. Vemos cómo la federación regresa a través del presupuesto de egresos, recursos al Estado y es éste el que los distribuye, y al final Ciudad Juárez recibe nada en comparación con lo que genera”, expresa.Adriana Terraza hace hincapié es que siempre le ha gustado recorrer las calles y por eso se autodenomina la candidata territorial.“Me gusta recorrer las calles de Juárez para palpar cómo se siente la gente y me ha ido muy bien porque nunca prometo más allá de lo que pueda cumplir o lo que esté fuera de facultad”, añade.Recuerda que dentro de sus facultades como legisladora trajo recursos para la ciudad y que recientemente se inaugurará un Biblioavión, con recursos que ella gestionó.Va contra la desilusiónTras sus recorridos por las calles de la ciudad, se ha encontrado con que existe un gran desánimo en casi todas las colonias que visita a diario.“La gente muestra un hartazgo y una desilusión, está enojada, esperaba muchas cosas del alcalde independiente y al final no hubo nada de cambio. Todo siguió igual”, sostiene.La gente, dice, ve con desánimo que las lámparas están encendidas de día y apagadas de noche y lejos de utilizar lo que ya se tiene, el presidente municipal con licencia, ahora candidato, apagó el alumbrado público de la ciudad, pese a toda la inseguridad que viven todos los juarenses.“Él se comprometió a la pavimentación de muchas calles y no lo cumplió, más sin embargo yo sí puedo decir que traje 120 millones de pesos para la pavimentación de las calles de esta ciudad”, asegura.Por eso dice que no tiene propuestas que sean imposibles sino que puedan hacerse realidad. Tiene contemplado conectar el norte con el sur de la ciudad y traer más recursos extraordinarios para beneficio de todos.El enojo, expone, no es solo contra el ayuntamiento independiente, sino contra el Gobierno del Estado.“Hemos llegado a un récord de más de 120 asesinatos en mayo sólo en Ciudad Juárez . El gobernador Javier corral Jurado se ha dedicado durante toda su gestión a estar en medios de comunicación de la Ciudad de México con un solo objetivo, tratar de mediatizar un proceso judicial contra quien supuestamente cometió irregularidades y en eso se le ha lo ue lleva al frente del gobierno del Estado”, manifiesta.Ese tiempo, dice Terrazas, debería aprovechralo para gobernar y poner orden con toda la inseguridad que hay en cada rincón de Chihuahua. Debería haber un equipo especializado para darle seguimiento al asunto del proceso judicial contra el exgobernador y él dedicarse a ver por la seguridad de los juarenses.“Hay además una diferencia también personal de Corral con el presidente municipal con licencia, Armando Cabada, y eso le ha hecho mucho daño a los juarenses”, indic la candidata tricolor, Adriana Terrazas.Acerca de su propuesta para convertir a Ciudad Juárez en un estado más de la república, asegura que no es una ocurrencia, sino es un clamor de miles de personas.“Como antes se creía que no podía haber relección, como antes se creía que no podía haber candidatos independientes, pues ahora ya existe todo esto, y nuestra propuesta podría hacerse realidad si nos damos esa oportunidad”, reitera Terrazas.Finalmente dice que los demás contendientes ya fueron presidentes municipales y no hubo cambios ni avances, son puros hombres y ya es tiempo de que una mujer gobierne la frontera.