Ejecutan a 4 en hechos distintos

Durante tres ataques perpetrados la noche del sábado en distintos lugares de la ciudad los homicidas lograron matar a cuatro personas, pero dejaron a otras cuatro lesionadas.En el primero de los incidentes, ocurrido alrededor de las 10 de la noche, un hombre fue atacado cuando se encontraba en un puesto de segundas en las calles Luis de Velasco y Rusia en la colonia Campestre Virreyes.La agresión provocó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar tanto vendedores como clientes, quienes salieron despavoridos a buscar refugio para no ser alcanzados por las balas.Testigos informaron que un hombre se acercó al puesto y le realizó varios disparos, logrando herirlo en el abdomen, para después darse a la fuga a pie.El lesionado fue subido a un vehículo particular para ser trasladado a recibir atención médica a un hospital, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaron recorridos por las calles y avenidas cercanas al lugar de los hechos, pero no se reportó la detención del presunto agresor.Poco antes de las 11 de la noche se reportó que la víctima, identificada como Roberto Toledo Aguilar de 36 años, falleció mientras era atendido en un hospital privado.En otro hecho, que ocurrió alrededor de las 23:00 horas, hombres armados atacaron a cinco personas que estaban en una desponchadora ubicada en el cruce de las calles Bario y Joaquín Terrazas, en la colonia Del Carmen.En el mismo sitio quedó un muerto, de unos 35 años, mientras que los otros cuatro fueron llevados a diferentes instituciones médicas para que recibieran atención por las lesiones que les provocaron durante la agresión.Casi a la medianoche se informó que uno de las víctimas, de entre 25 y 30 años de edad, murió a consecuencia de las lesiones que sufrió cuando era atendido en el Hospital General, por lo que el número de muertos en el evento ascendió a dos, mientras que tres reciben tratamientos para lograr su recuperación.En el sitio del ataque los peritos de la Fiscalía General del estado recuperaron 13 casquillos percutidos de los calibres 9 milímetros y .40, así como dos dosis de mariguana y una de la droga conocida como “cristal”.En un tercer ataque, perpetrado alrededor de las 23:30 horas del sábado, dos mujeres fueron agredidas con arma de fuego en calles del suroriente de la ciudad, en el exterior de una vivienda de las calles Valle de Anáhuac y Valle de Osornio, del fraccionamiento Jardines del Valle.Una de las víctimas, Verónica Jacqueline Galindo de 17 años, quedó muerta en la calle, mientras que la otra, identificada como Rocío de 23, fue llevada a un hospital a recibir atención médica.

