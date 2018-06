El principal factor de riesgo del cáncer pulmonar es el tabaquismo, advirtió Roberto Quiroz Sáenz, especialista en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).De acuerdo con el médico, el hábito de fumar no sólo causa cáncer, sino que también es un importante detonante de enfermedades como asma bronquial, osteoporosis, hipertensión arterial y padecimientos neurológicos, cerebrovasculares y de vías digestivas.Estadísticas del Seguro Social revelan que 45 pacientes que estaban internados en los tres hospitales de la institución en la ciudad no lograron sobrevivir al cáncer de pulmón.“Si dejáramos de consumir tabaco, nos ahorraríamos muchos problemas de salud todos porque el cáncer nos puede afectar en diferentes formas, como tradicionalmente el cáncer de pulmón ahí está”, comentó el especialista.Advirtió que cálculos conservadores hablan de que el cáncer de pulmón supone un gasto de no menos de 500 mil pesos dependiendo de la etapa de la enfermedad para el sector salud.El 95 por ciento de los problemas de cáncer asociados al tabaco se pueden eliminar haciendo a un lado este hábito, indicó a El Diario.Quiroz Sáenz detalló que uno de los factores que vuelven adictivo el hábito de fumar es la nicotina.“Aun cuando para muchos sea un gusto, las consecuencias para la salud pueden ser muy graves, pues desarrollan en pocos años alguna de las enfermedades asociadas a este producto”, advirtió.Francisco Ramírez Montañez, secretario del Comité de Salud Municipal, considera en este contexto que las políticas antitabaco han sido “muy efectivas”.Desde el punto de vista del médico, las políticas permitieron que en lugares públicos estuviera prohibido fumar y, del mismo modo, que se incluyera información sobre los riesgos del hábito en las cajetillas de cigarrillos.“El problema sería mayor sin esas dos grandes políticas, porque los pacientes que nosotros como médicos vemos con efectos del tabaco, han disminuido notoriamente de años pasados a la fecha”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.