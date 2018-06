Sandra y María conversan recargadas en un muro que les ofrece un poco de sombra en medio del asfixiante calor que envuelve la calle de tierra de la colonia Vistas Los Ojitos.Las dos mujeres sufren por la temperatura pero María, que al menos cuenta con un pequeño refrigerador, entiende que las necesidades de su vecina, madre de seis hijos y de uno más en camino, son más urgentes.Por eso, María le prestó a Sandra el congelador de su casa para fabricar cubitos de hielo con los cuales mitiga el calor primaveral que hace cuando todavía faltan tres semanas para la llegada oficial del verano.“¡Cómo quisiera que vinieran otra vez a darnos agua!”, lamenta Sandra. “De perdida, para tomar. No sabe uno si la pipa trae agua limpia o sucia, pero se la toma uno porque tiene sed. Yo no tengo refrigerador, yo sufro mucho. ¡Nada más un abaniquito de pedestal y para tanto niño!”, dice Sandra.Ocurrida en la colonia Vistas Los Ojitos, situada en las faldas del Cerro Bola, esta historia es el rostro de la dura situación que enfrentan miles de familias que viven en el poniente de la ciudad y que no cuentan con un servicio estable de agua.Datos del Inventario Nacional de Viviendas (INV) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en un radio de mil 740 metros en la zona donde habita Sandra, viven unas 30 mil 510 personas.De esta cifra, 32 por ciento son menores de algunos meses hasta 14 años, muestran los números.“El que tiene, agarra, y el que no, sigue igual. Tengo 6 niños y estoy embarazada. Nada más tengo un tambito chiquito azul y de ahí agarro para bañarme y tomar. Ahorita vengo y pongo hielo con ella porque está muy fuerte el calor”, señala la mujer de 41 años.En los últimos días, al menos 45 colonias en su mayoría del poniente y suroriente de la ciudad han experimentado interrupciones en el servicio debido a fallos eléctricos que impiden a la infraestructura de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) operar con regularidad.En el hogar de Guadalupe Anaya, quien procura pasar gran parte del día fuera de su vivienda para no sentir calor, la crisis del agua ha traído los mismos efectos.“Hay veces que dura hasta una semana o dos sin agua. A veces vienen las pipas y llenan los tambos. Yo tengo el agua en tambos y si se me acaba, un vecino me hace el favor de llevarme a traer allá abajo”, dice la mujer.Cuando las pipas no abastecen, Guadalupe debe ir a colonias aledañas a llenar garrafones enteros del líquido que emplea para realizar labores domésticas como lavar ropa y platos sucios.Su familia está obligada a comprar al menos seis garrafones de agua potable porque los niños pequeños que viven en la casa así lo demandan.“Aprovechamos en cuanto llega poquita agua para llenar los botes, porque el tinaco ya no nos sirve mucho”, comenta Guadalupe.