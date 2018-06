Detectan a 100 mil en pobreza extrema

En Ciudad Juárez la Secretaría de Desarrollo Social del Estado tiene identificadas a alrededor de 100 mil personas en situación de pobreza extrema, una cantidad de ellas fuera de las zonas de atención prioritaria que establece la Sedesol federal para desplegar programas de apoyo social, señaló la subsecretaria Alba Cardona Trevizo.Sin embargo, indicó que en el caso del Estado, no se limita a los polígonos federales y mantiene abiertos sus programas debido a que hay familias en situación económica difícil prácticamente por toda la ciudad.“Estamos tan cercanos, tan interesados en trabajar con personas en situación de pobreza extrema aunque no estén en Zonas de Atención Prioritarias que establece Sedesol federal. Si nosotros vemos condiciones de pobreza, empezamos a trabajar en esa zona”, dijo.Indicó que la cantidad estimada de pobres, se ha mantenido en los últimos dos años.“Seguimos con los mismos números, la mitad de la ciudad, se encuentra en algún grado, tiene alguna carencia la mitad de la ciudad y de esa mitad, 100 mil son los que son considerados en pobreza extrema”, agregó.Cardona Trevizo indicó que Desarrollo Social del Estado cuenta con un Departamento de Planeación que analiza los diferentes sectores de la ciudad para ubicar zonas para desplegar apoyos sociales.“En este momento nosotros nos hemos ampliado, porque es información que no es vigente. Nosotros como dependencia, tenemos nuestro propio departamento de Planeación quienes ya están abarcando más zonas porque cumplen con estos aspectos”, dijo.

