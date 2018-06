Condenan gasto de Gobierno en comerciales

Los gobiernos deben limitar la cantidad de publicidad oficial que utilizan para promocionar acciones rutinarias, señalaron líderes de la sociedad civil.Hernán Ortiz Quintana, director de Ciudadanos por una Mejor Administración Pública (Cimap), lamentó que los tres niveles de gobierno se promueven a través de comerciales.“Los tres están gastando demasiado dinero en comerciales de una manera ofensiva incluso para la ciudadanía. En lugar de generar un debate sobre los asuntos públicos, lo único que se generan son anuncios”, comentó.Opinó que la ciudadanía debe aprovechar los espacios que existen como los consejos de participación ciudadana y los cabildos abiertos.“En los ochentas se disputaban los comerciales de la Coca Cola contra la Pepsi; en ese nivel de discusión política estamos. Es vergonzoso”, dijo.A su vez, José Márquez Puentes, integrante de la organización Ciudadanos Vigilantes, consideró que el Gobierno del Estado debe dar a conocer lo que realice siempre que esto no haya sido presentado con anterioridad.“Debe dar a conocer cosas extraordinarias, que antes no se hacían, pero en lo que son sus obligaciones en forma rutinaria ahí no debería invertir dinero”, señaló.Desde su punto de vista, tanto el gasto municipal como estatal en publicidad debe ser sólo información útil para los ciudadanos.Las posturas de los activistas se enmarcan en el reciente gasto de 15.1 millones de pesos del Gobierno del Estado de Chihuahua para la transmisión de “Puntualizando”, una campaña de spots de radio y televisión para transmitir información oficial.Este monto representa el 7.7 por ciento del presupuesto total, que asciende a 196 millones 118 mil 124 pesos, reportado por la Coordinación de Comunicación Social del aparato gubernamental, publicó ayer El Diario.

